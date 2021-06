"Chtěli jsme to zopakovat letos na jaře, nakonec jsme nemohli. V srpnu se tu ale chystáme na návštěvu kinematografu bratří Čadíků," prozradil starosta Čermné nad Orlicí David Joska.

Hned po svátcích od 7. července začne s promítáním letní "minikino" v Dobrušce na terase místního koupaliště. "Je to spíš taková letní kinokavárna, jak tomu říkám. Hrát tam budu celé prázdniny ve středu, v pátek a sobotu," zve vedoucí dobrušského kina Pavel Štěpán.

Letní kino v Častolovicích zahajuje provoz 25. června a od tohoto data bude promítat každý pátek až do konce srpna. Pokouší se přitom získat do svého programu i filmové novinky.

Ani letos pak nepřijdou filmoví fanoušci bia pod širým nebem společnosti Škoda Auto - o letní kino v Rychnově nad Kněžnou a autokino v Prorubkách.

Také v Českém Meziříčí by chtěli opět lákat na filmovou projekci pod hvězdným nebem - na místní fotbalové hřiště. "Je otázkou, co se bude dít dál. Abychom před vstupem testovali lidi, to dělat nebudeme. Letní kino děláme pro radost a ne pro byznys," zdůraznil starosta Českého Meziříčí Milan Žďárek. "Je také problém, že se všechno zaseklo a nejsou filmy. Ale určitě hrát chceme, uspořádat retrofestival a letní hudební festival. Všechno to bude záležet na tom, jestli se opatření více rozvolní," vysvětlil.

Hradecký Širák loni navštívilo přes 3.5 tisíce lidí

Hradecké letní kino Širák načalo novou sezonu už ve středu 2. června. V loňském roce ho navštívilo celkem 3 537 diváků. Za tři měsíce se stihlo odehrát 45 filmů. Kromě filmových zážitků se tu návštěvníci mohou těšit na další kulturní akce. Už tuto sobotu se zde uskuteční Folklorní festival. Během divadelního festivalu v Širáku zahraje kapela Zrní, poslední den před prázdninami zase skupina Chinaski. V plánu jsou i koncerty Anety Langerové, kapely Divokej Bill a také oblíbený hradecký festival Na jednom břehu.

„I vzhledem ke covidu jsme v podobné situaci jako loni. Tehdy jsme letní sezonu bez větších komplikací a věříme, že tomu tak bude i letos. V posledních letech se letní kino stává oblíbeným místem pro společenské setkávání lidí. Kamenných kin mají lidé přes rok dost a hledají jiné atraktivní, romantické prostředí,“ říká ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Miroslav Franc.

Letní kino je připravené dodržet všechna aktuálně platná vládní opatření. V současnosti může zaplnit kapacitu pouze z jedné poloviny, což v hradeckém letním kině činí zhruba 385 diváků. Lidé by se při návštěvě kina měli prokázat negativním testem, potvrzením o proděláni nemoci covid-19 nebo o očkování. V hledišti by také neměli konzumovat jídlo.

Na filmy se chodí i pod josefovskou pevnost

V pátek 4. června odstartovalo promítání filmů pod pevností jaroměřské letní kino. To v areálu autocampingu Rozkoš v České Skalici se na sezónu teprve připravuje. Začne promítat 1. července. Také tady se bude hodně reprízovat. Provozovatel kina Pavel Mědílek uvažoval, zda vůbec letos letní venkovní projekce spustí. Přesvědčil ho však zájem rekreantů, který je podle provozovatelů autokempu ještě větší než loni: „Proto do toho jdeme. Doba je nejistá a pokud nejsou nové filmy, tak nalákat diváka do kina je čím dál více náročnější.“

Promítat se bude přes celé prázdniny každý den večer. Výhodou letního kina v areálu autokempu je, že návštěvníci se po týdnu mění a tím pádem se i program může točit. „Je pravda, že nás neživí jen návštěvníci z kempu, ale i místní nebo z okolí. Je to tak půl na půl,“ odhaduje provozovatel letního kina, jehož kapacita je kolem 1500 míst.

Největší návštěvnost zažilo v 80. letech. Když se promítal Tarzan, tak tu prý bylo 2 000 diváků.

Bojiště láká už od poloviny května

Do letního kina v areálu Bojiště v Trutnově můžou lidé chodit pravidelně každou sobotu. Jako jedno z šesti kin v Česku promítá na 35mm analogový formát. Bojiště zpustilo projekci 15. května. Program tvoří retrospektivní přehlídka filmů, které diváci sledují na obřím plátně s třicetimetrovou úhlopříčkou. V sobotu 5. června se promítá americký film Zběsilost v srdci. Vstupné je dobrovolné. Veškeré příspěvky pomáhají financovat provoz a opravy areálu Bojiště. V areálu je možno zdarma stanovat.

Ve Vrchlabí plánuje Letní kino Tripsi promítání od 2. července do 28. srpna v působivém prostředí areálu Morzinské kaple.