Pilotní provoz řídí lektorka Petra Hyvnarová Dědková. Její taneční kořeny sahají do oblasti Trutnovska a Náchodska. Kariéru začala na ZUŠ A. M. Buxton v Úpici u pedagogů Dagmar Kašparové a Jiřiny Poznarové. Její talent a zájem o tanec ji dovedl na pražskou HAMU, kde absolvovala v oboru pedagogika tance - moderní a klasický tanec. Nové studio ve Rtyni v Podkrkonoší se specializuje na výuku tanečního stylu contemporary (současný tanec), ale nabízí i širokou škálu dalších tanečních žánrů od baletu po street. Určené je pro děti ve věku 7-11 a 12-15 let a pro dospělé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.