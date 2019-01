Vrchlabí - 13. ročník Krkonošských pivních slavností ve Vrchlabí se uskuteční již v sobotu. Přinášíme rozhovor sRichardem Tesaříkem, zakladatelem kapely YO YO BAND.

Richard Tesařík | Foto: Archiv

Jak vzpomínáte na začátky Yo Yo Bandu? To už je přece pár pátků…

No to je už pětatřicet let (dlouze se směje). Bylo mi třicet, když jsem začínal… Jasně, řadu věcí pamatuji, i těch několik šikan ze strany úřadů. Ale to už je pryč, takže v pohodě. Byli jsme mladý, bylo to nový… co k tomu více říci?

Před lety jste nazpívali legendární song Rybitví, kde jmenujete místa s nejhezčími holkami. Kde tedy jsou?

Hezký holky jsou všude. Musím ale říct, že se mi jako nejhezčí čím dál více jeví tzv. Slovanky. Ale třeba například v Uherském Hradišti jsou moc hezké holky.

A co ve Vrchlabí? Tady už jste přece hráli..

Také jsou pěkný. Ale já tady nikdy bohužel nerozeznám, které jsou místní a které jsou takzvané naplaveniny. Přece jen hrajeme tu uprostřed léta, kdy je turistická sezona v plném proudu.

No vrchlabské holky jsou přece ty nejkrásnější…

Jo, máte vlastně pravdu (směje se)

Budete hrát na pivních slavnostech. Co pro vás zlatavý mok znamená?

Pivo piju běžně, i několik denně. Ale piju ho po malých, aby mi to moc nezteplalo. Ale litr piva v pohodě denně dám.

Ostatně i odborníci to doporučují.

No bodejť by ne. Pivo má spoustu vitamínu, minerálů… a hlavně je dobrý.

My Češi jsme národem pivařů. Co nás k tomu tak přitahuje?

Ale třeba i Němci nebo konkrétně Bavoři jsou taky národem pivařů. Pivo je prostě dobrý, tak se pije hodně.

Jakou značku máte rád?

Snad to nebude taková reklama… já mám rád Plzeň. A pak mám rád některá kvasnicová piva. To dělají takové lokální pivovary.

Pamatujete, kdy jste naposledy opívil a ztropil třeba nějakou lumpárnu?

Lumpárny obvykle nedělám. Ale opívil jsme se včera po zkoušce.

Zpět k hudbě. Zahrajete ve Vrchlabí nějaké novinky nebo vsadíte na osvědčené zásadní kusy?

Podívejte, budeme hrát přibližně hodinu. Takže většinu dáme zásadní kusy, ale přidáme i nějaké kusy, které nikdo moc nezná. Přece jen, ne všichni mají naše desky.

Je léto. Co vy a dovolená? Kam pojedete?

Nemám moc ucelenej čas, takže chvíli na chatě, chvíli na rybách. Mně se ani nikam moc nechce jet.