Výstava od roku 2013 putuje po světě a ukazuje mincovní poklady numizmatické sbírky Východočeského muzea v Pardubicích. Autorem výstavy je přední český numismatik prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Výstavu je možné mimořádně navštívit pouze do 11. října v kině Na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší denně kromě pondělí od 9 do 12 a 12.30 do 16 hodin. Součástí výstavy je promítání dokumentu o historii české měny. Vstupné dobrovolné.

Richard Švanda