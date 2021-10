Další koncert Trutnovského podzimu je na programu ve čtvrtek 14. října, kdy v Uffu zahraje klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete, ve čtvrtek 21. října se předvede v akci místní smyčcové kvarteto Trutnoforte, které tvoří Michaela Fiedlerová, Martina Skučková, Drahomíra Tvrdíková a Lenka Jiranová. V úterý 26. října vystoupí v Trutnově Komorní filharmonie Pardubice pod dirigentskou taktovkou Felixe Slováčka juniora, jako sólistka zazpívá jeho sestra Anna Julie Slováčková. Festival Trutnovský podzim potrvá do 9. listopadu.

Mezinárodní hudební festival Trutnovský podzim vstoupil již do svého 40. ročníku. Začátek měl špičkový. Úvodní vystoupení obstarala slavná opera Antonína Dvořáka. V trutnovském Uffu se představili v hlavních rolích Tereza Mátlová a Daniel Hůlka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.