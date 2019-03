„Odstartujeme tím výměnu 100 let starých dožívajících oken v našem zařízení, abychom zlepšili zázemí pro nemocné roztroušenou sklerózou. Každý z návštěvníků bude mít možnost si na místě adoptovat okno, nebo jeho část (viz www.darujokno.cz), a přidat se tak k vrcholovým českým sportovkyním,“ upřesňuje Jan Staněk z Domova sv. Josefa v Žirči.

Kdy: sobota 30. března



Kde: Žireč u Dvora Králové



Za kolik: Vstupné je dobrovolné. V rámci akce je možné darovat okno v Domově sv. Josefa a podpořit tak péči o lidi s roztroušenou sklerózou.



Proč přijít: Fenomenální česká sportovkyně Martina Sáblíková, trojnásobná olympijská vítězka a dvacetinásobná mistryně světa v rychlobruslení, zavítá v sobotu do Domova sv. Josefa v Žirči.

Sáblíková se Zdráhalovou zároveň podpoří sociální podnik Pro-Charitu, který v rámci chráněných dílen zaměstnává zdravotně a sociálně znevýhodněné v areálu bývalého jezuitského kláštera. Od 16 hodin se uskuteční v Žirči beseda a autogramiáda v podkrovní galerii ve 3. patře Domu sv. Damiána, někdejším pivovaru. Po jejím skončení proběhne dražba bundy Martiny Sáblíkové. Její výtěžek půjde rovněž na výměnu dožitých oken v Domově sv. Josefa.

V sobotu se vydejte za Rumcajsem

Kdy: v sobotu od 6 hodin



Kde: nádvoří zámku, Jičín



Za kolik: startovné 20 Kč



Proč přijít: Tradiční turistická akce, na které nesmíte chybět!

Start 53. ročníku Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem najdete na velkém nádvoří jičínského zámku od 6 do 10 hodin, cíl je na tomtéž místě do 18 hodin. Pro děti jsou připravené trasy 3, 5 a 7 km, které vedou do blízkého okolí Jičína, do Libosadu, na Zebín a ke skautům. Dospělí na pěších trasách (11, 24, 35 a 50 km) se projdou kolem Prachovských skal (50 a 24 km) či krajinou pod Táborem (50 a 35 km). Trasa dlouhá 11 km povede, stejně jako ostatní, do Dílců a k Železnici. Zajištěna je možnost občerstvení na trasách, pro děti sladkosti, ale i tvůrčí dílna a hry.

Pro cyklisty jsou připraveny trasy 28, 50 a 70 km do Českého ráje. Start i cíl je před jičínským zámkem v podloubí ve stejných časech a se stejnou výší startovného. Novinkou letošního ročníku je cyklotrasa pro historická kola v délce 21 km.

Přijďte se jarně naladit na výstavu

Místní skupina Českého červeného kříže ve Velkém Poříčí pořádá velikonoční prodejní výstavu. Přijďte se v sobotu 30. března od 9 do 15 hodin do Obecního domu jarně naladit a odnést si krásné, ručně vyrobené dárkové předměty a originální ozdoby a dekorace.

První farmářské trhy v letošním roce

Kdy: v sobotu od 8 do 12 hodin



Kde: Ulice Letců u OC Atrium



Za kolik: vstup na trhy zdarma



Proč přijít: Pro značný ohlas veřejnosti z předchozích let přichází Hradecká kulturní a vzdělávací společnost opět s pořádáním farmářských trhů, které si ve městě získaly velkou oblibu.

V sobotu 30. března se můžete vypravit v letošním roce poprvé na pěší zónu v ulici Letců vedle OC Atrium. Tam budete moci mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete na čtyřicet stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Farmářské trhy jsou pro všechny, kdo s námi sdílejí sympatii pro jakostní domácí výrobky a pro ty, kteří je v této zemi umí vypěstovat a vyrobit. Přijďte ochutnat, nakoupit, trošku si provětrat hlavu, potkat známé a pohovořit. Bude to jistě příjemně a užitečně strávená část soboty. Od dubna se Farmářské trhy budou konat dvakrát do měsíce, a to až do 26. října.