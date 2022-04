Televizní skupině Prima se tak podařilo nahradit její nejúspěšnější seriál posledních let Slunečnou. ZOO dosahuje v časech vysílání stejných hodnot sledovanosti a podílu na sledovanosti jako Slunečná. Poukázal na to web mediaguru.cz, který se specializuje na média a marketing.

Údaje z oficiálního měření TV sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere ukazují, že výsledky obou seriálů jsou vzácně podobné. Seriál ZOO sleduje v letošním roce v průměru 1,25 milionu diváků starších 15 let (podíl 29,8 procenta). Průměrná sledovanost seriálu Slunečná v loňském roce představovala přitom 1,24 milionu diváků při podílu 28,8 procenta. "Seriál ZOO navázal na fenomén Slunečné a stal se opět nejsledovanějším dlouhoběžným pořadem," komentoval vývoj generální ředitel televize Prima Marek Singer.

Seriál ZOO začala Prima vysílat letos od 13. ledna, nejprve jednou týdně ve čtvrtek. Aby na jeho sledování navnadila co nejvíce diváků, vložila před jeho začátek část dílu seriálu Slunečná. Od úterý 1. března se pak ZOO vysílá i v úterý, tedy dvakrát týdně a kopíruje tak vysílací časy Slunečné. Tento seriál Prima vysílala od ledna 2020 do konce února 2022. Za celou dobu vysílání ho v průměru sledovalo 1,28 milionu diváků starších 15 let.

