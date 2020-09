Největší bonbónek přijde v pátek, kdy se chystá nejprve v 16.00 slavnostní zahájení před Uffem, poté v 19.00 uvnitř sálu unikátní show akrobatů z Maroka a ve 21.00 před Uffem cirkusová oslava výročí s představením Cirku La Putyka, Bratrů v tricku a hvězdných hostů Remi Martina a Toma Ballaa. Ještě před tím, v půl deváté večer, začne premiéra filmu Zrození hvězdy k deseti letům Uffa. Řada zajímavých a atraktivních vystoupení je na programu i v dalších dnech.

Cirk-UFF se měl původně konat v obvyklém červnovém termínu, covidová situace nasměrovala výhybku na září. Jaká je situace těsně začátkem festivalu, zjišťoval Deník u šéfa festivalu a Uffa Libora Kasíka.

Jaká opatření jste museli zavést kvůli epidemiologické situaci? Jak velkou komplikaci znamená současný stav?

Samozřejmě komplikace je to značná, především proto, že lidé mají strach. Naší povinností ale je naši činnost realizovat a poskytovat lidem zážitky, které mají mnoho pozitivních dopadů jak na každého z nás, tak na společnost jako celek. Samozřejmě jednáme podle zákona a nařízení. Vpouštíme pouze diváky s rouškami. Roušky i prodáváme, pokud by někdo třeba zapomněl. No a jak už je v Uffu zvykem, máme i něco navíc.

Co to je?

Každý, kdo do Uffa přijde, si může na novém unikátním systému pouhým pohledem do aparátu, který vypadá jako tablet, změřit teplotu. Toto necháváme na dobrovolnosti, ani nemáme žádnou páku lidi k něčemu takovému nutit. Ale každý si může před vstupem do sálu změřit během dvou sekund teplotu a případně zvážit další postup.

Program zůstává v platnosti podle avizovaného plánu? Přijedou všichni umělci nebo dojde ke změnám?

V zásadě vše podstatné zůstává, ale například party samozřejmě nebudou. Jen pohodová posezení venku u kavárny.

Podle programu má být ústřední den festivalu v pátek. Je to tak? Na co se mají diváci nejvíc těšit?

Je to přesně tak. Určitě všechny zvu na marocké akrobaty, streetdancery a DJ, kteří přijedou s představením FIQ!. Málokdo ví, že v Maroku je tak vysoká úroveň akrobacie. Dobře to ale ví francouzský soubor Akoreacro, který před deseti lety s velkým úspěchem zahajoval Cirk-UFF s představením PFFFFF, a který celou tuhle marockou show produkuje. No a hned poté, až budou diváci vycházet z Uffa, zhruba v půl deváté večer, začne premiéra filmu Zrození hvězdy k deseti letům Uffa. Ještě jsem ho samozřejmě neviděl, ale tvůrci říkají, že je silný a krásný, tak jsem strašně zvědav.

Co dalšího chystáte k 10. výročí Společenského centra Uffo?

Film trvá asi 25 minut a hned po něm, rovněž před Uffem a zdarma, proběhne k deseti letům Uffa unikátní představení Cirku La Putyka, Bratrů v tricku a hvězdných hostů Remi Martina a Toma Balla, které Rosťa Novák připravuje rovněž k našim deseti letům. Jinde představení k vidění nebude. Takže přijďte!

Program festivalu najdete na www: http://www.cirkuff.cz/program/