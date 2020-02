Na čtyřdenní, letos jubilejní 25. ročník známé divadelní přehlídky Modrý kocour, přijelo třiadvacet souborů z České republiky, Polska a Německa. Tu v pátek slavnostně zahájil starosta Turnova Tomáš Hocke, který všem popřál úspěch i příjemný pobyt v městě, které dlouhodobě oplývá bohatou divadelní tradicí. Divadelníci, jejichž inscenace podle pořadatelů celkem navštívilo na čtyři tisíce diváků, měli k dispozici sály Městského divadla i prostory Kulturního centra Střelnice, kde také po vystoupeních absolvovali pracovní semináře a rozbory s odbornou porotou.

„Tahle přehlídka před pětadvaceti lety začínala jako malé setkání divadelníků z Turnova a blízkého okolí a za tu dobu na sebe nabalila obrovské množství dalších lidí, které divadlo zajímá z různých úhlů pohledu. Vystoupily tu soubory z celé republiky, z Německa, Polska, Slovenska, byli tu i lužičtí Srbové, zkrátka, stal se z toho formátem známý festival, který v sobě nemá konkurenci, protože je neobvyklý svojí otevřeností pro všechny žánry. Pořadatele zajímají představení, která jsou mladá duchem, kdy nezáleží na věku interpretů. Snad proto tu panuje velice přátelské prostředí. Festival se za ta léta dostal i do širšího povědomí města a tedy se stal i významnou kulturní událostí, která tu přitahuje i nedivadelní publikum, protože na sebe nabalil také třeba koncerty, nakonec i diskuse o smyslu a budoucnosti divadla ve společnosti“, řekl pro náš deník předseda poroty universitní pedagog a divadelní kritik, Petr Christov. Ten připomenul, že k tomuto výročí vyšla i publikace o jeho historii s tím, že zde vzniklo opravdu něco neobvyklého.

„Měli jsme od začátku vizi, že Modrý kocour bude setkáváním divadelníků mladých i dospělých, ale na prvním ročníku jsme nečekali, že to nabude dnešních rozměrů. Začali jsme v rámci tehdejší Pojizerské župy, nicméně Rádobydivadlo Klapý tu je s námi už opravdu od samého začátku, tedy pětadvacet let. Postupně, když jsme získali postupovou licenci, se náš festival rozrostl i o účastníky ze zahraničí a do dnešních rozměrů. Velký posun už opravdu nečekáme, ale jezdí k nám i profesionálové, kteří tu s námi začínali a amatérským kolotočem prošli, takže dnes ostatním nabízejí nejen srovnání, ale pro mnohé to může být i veliká výzva. Proto možná připravíme více odborných seminářů, ale víc inscenací se už do našeho čtyřdenního programu nevejde“, prozradil nám v závěru zakladatel přehlídky Petr Haken. Tu snad neovlivnilo ani odpadnutí závěrečné představení Faileonovy svobodné kompanie z Turnova v LARPové inscenace „Malá francouzská revoluce“, na kterou se nedostavil potřebný počet diváků.

Otakar Grund