FOTO: Slovenská kapela No Name zahrála v trutnovském kempu Dolce

/FOTO, VIDEO/ Slovenská kapela No Name s frontmanem Igorem Timkem zavítala ve středu večer do trutnovského kempu Dolce. Vystupovala tam v rámci Radiokempu Frekvence 1.

Koncert kapely No Name v trutnovském kempu Dolce. | Video: Miloš Šálek