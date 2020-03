Od pondělí 30. března 2020 bude populární autorka románů z afrického prostředí číst každý den od 18:00 online některou ze svých knih. Ve hře je Nezlomný, Smrtící byznys a Očarovaná.

"Od první věty čtivé, zasvěcené, napínavé a odvážné. Doporučuji!" říká herečka a moderátorka Tereza Kostková o její knize Smrtící byznys.

"Očarovaná je exkurzí do země, ve které číhá řada nebezpečí. Hindráková je výborná vypravěčka, která dokáže několika větami popsat prostředí a navodit atmosféru. Pusťte se do strhujícího příběhu o zemi, kde neplatí žádné z našich pravidel," říká o knize Očarovaná Veronika Černucká z Knihcentrum revue.

„Nezlomný je knihou o naději, o tom, že člověk musí v sobě najít sílu bojovat a nevzdat se. Děkuji spisovatelce Hance za to, že i ona se nevzdává a svými romány nám alespoň trochu pomáhá pochopit to, co je pro nás nepochopitelné,“ říká o knize Nezlomný zpěvák Dalibor Janda.

Čtení bude probíhat na facebookovém profilu Hany Hindrákové www.facebook.com/hindrakovahana. Pokud nemáte profil na Facebooku, můžete si čtení poslechnout i tak. Stačí kliknout na výše uvedený odkaz.