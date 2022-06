Milovníci Stand up comedy show zbystřete. Už příští sobotu se fotbalovém hřišti v Libotově uskuteční oblíbené kulturní představení Na stojáka. Své umění do obce na Královédvorsku přijede předvést oblíbené trio Daniel Čech, Iva Pazderková a Karel Hynek.

Iva PazderkováZdroj: denik.cz„Lidi, my jsme ukecali Pazderkovou do Libotova! Každý umělec chce zažít Libotov, nám se ten sen plní.“ Přesně tato slova najdete na oficiálním webu uskupení, které mezi sebou sdružuje i další populární jména, ať už to jsou Adéla Elbel, Marek Daniel, Richard Nedvěd, Tomáš Matonoha či Lukáš Pavlásek.

Do Libotova zamíří v úvodu zmíněná trojice a pro zájemce o vstupenky je v areálu připraveno 250 zastřešených míst. Více informací lze získat u starosty obce Filipa Krause (737 558 826). Předprodej vstupenek v hodnotě 299 korun probíhá jak na Obecním úřadě v Libotově, tak v v královédvorském informačním centru ve Švehlově ulici.

Samotná show odstartuje v sobotu 18. června ve 20 hodin.