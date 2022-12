Gabriel následně zhotovil další odlitky jelenů, které byly dva roky na severu Německa na výstavě Nord Art. „Jelen, kterého jsme instalovali v Trutnově, je poslední ze série. Ještě nikde nebyl, měl jsem ho v ateliéru. Když Galerie města Trutnova začala připravovat výstavu Potkat jelena, tak jsem se rozhodl, že bychom ho mohli usadit mezi domy a dostat ho do ideální situace, pro kterou byl vytvářený, tedy pro průlet ulicí. Moje představy o další instalaci jsou takové, že by měli jeleni letět lesem. Zatím se mi ale žádný park ani jiné vhodné místo nepodařilo najít,“ dodal.

Okřídleného červeného letícího jelena vyrobil Michal Gabriel z polyesterové pryskyřice. „Živím se tím, že buď dělám zakázky, nebo volnou tvorbu. Tahle socha patří do mojí volné tvorby. Zdarma sochu pustím mezi lidi, abych dělal radost sobě i lidem. Galerie ani město za sochu neplatily ani korunu. Socha ale nebyla vytvářená pro výstavu Potkat Jelena v Trutnově, to by bylo příliš nákladné a náročné, je už zhruba rok hotová,“ objasnil.

Po trabantu Letící jelen. Trutnov má další sochu v centru města, visí ve vzduchu

"Je to socha, která má lidi motivovat k návštěvě galerie, proto je blízko ní,“ vysvětlila ředitelka Galerie města Trutnova Lucie Pangrácová. „Instalovat sochu do tohoto místa, zavěšenou ve vzduchu, bylo velmi náročné. Jsme v památkové zóně 1, kotvíme sochu do dvou historických budov. Máme statické posudky i všechna potřebná povolení,“ ujistila.

Originální dílo navazuje na projekt trutnovské galerie Sochy ve městě, který začal v roce 2010. „Letos jsme ho propojili s aktuální výstavou v naší galerii Potkat jelena, kterou chystám s kolegyní Janou Cermanovou. Výstava reflektuje motiv jelena v moderním a současném umění. Chtěli jsme se dostat dál od tradičních a zprofanovaných obrázků jelena v krajince, loveckého motivu srnky a podobných. K vidění bude prestižní výběr české výtvarné scény,“ upřesnila Lucie Pangrácová.

Ve středu 7. prosince začne vernisáží výstava Potkat jelena v Galerii města Trutnova.Zdroj: Deník/Jan Braun

Ačkoliv socha působí mohutně, podle Gabriela není těžká. „Stěžejní částí je nosné pevné křídlo, pod ním je jako lampion připevněné velice lehké tělo jelena. Opticky má působit mohutně, váží ale jen 100 kilo,“ uvedl autor.

Jelen je červený proto, že Gabriel pracuje s touto barvou při instalaci soch ve venkovním prostoru, pokud nejsou z bronzu. „Chtěl jsem, aby sochy v krajině byly silně kontrastní, a došel jsem ke dvěma barvám: červené, která má v sobě agresivitu, a bazénové modři, která výrazně působí v krajině,“ řekl.

Pracovat se sochami ve volném prostoru Gabriela baví. V říjnu se objevilo v centru Drážďan jeho sousoší dvaceti bronzových soch nazvané Mise při Dnech české a německé kultury. V květnu byla slavnostně odhalena v Karlových Varech jeho socha Karla IV. V Trutnově je známé jeho sousoší Smečka umístěné před Společenským centrem Uffo a socha Lva na Slovanském náměstí.

Ocelový jezdec zamíří na Krakonošovo náměstí a filmový festival