David Collins a Shane Dundas jsou proslulí svéráznou a mimořádně zábavnou kombinacíi pantomimy a zvuku. Patří mezi nejžádanější komiky na světě. Jejich představení jsou beznadějně vyprodaná. Hráli dokonce i pro britskou královnu. Australské duo už pobavilo diváky v 38 zemích světa. Oslnilo v Tokiu, New Yorku i v Moskvě. Jejich online videa si prohlíží přes 200 tisíc lidí měsíčně.

Dva australští chlapíci už dlouhé roky oslňují svět neotřelým humorem. Scénky, gagy a improvizační výstupy, jejichž základem je pantomima a perfektní, velice přesný zvuk vytvářený po vzoru beatboxerů přímo na jevišti. Trochu groteska, trochu stand up, trochu divadlo. To vše je pro ně typické. „Jako jedni z prvních začali propojovat pohyb se zvukem, kteří sami vytvářejí. Hodně se zabývají hudbou, scénky obohacují klaunérií, tancem a dalšími uměleckými prvky,“ vysvětluje český mim, režisér a choreograf Radim Vizváry. Právě on nasměroval The Umbilical Brothers do Trutnova.

Kromě specifického stylu humoru a precizně propracovaných scének je pro "Pupeční bratry" typická perfektní souhra. Dokonale se znají, rozumí si, mají stejné myšlení, jsou na sebe doslova napojení. „Nitrem působí jako dvojčata. Proto si dali název The Umbilical Brothers,“ tvrdí Radim Vizváry.

Pro trutnovské Uffo si australští komici přichystali zhruba hodinu a půl dlouhý program. A dali mu svérázný název The Best Of The Worst Of The Best Of The Umbilical Brothers - Nejlepší z nejhoršího z nejlepších. „To jsou celí oni, dělají si srandu úplně ze všeho, i mimo jeviště. I v civilu si zkouší své vtípky na lidech, i po představení. Prostě si pořád hrají,“ říká Radim Vizváry.

Australské duo už pobavilo diváky v 38 zemích světa. Oslnilo v Tokiu, New Yorku i v Moskvě. Jejich online videa si prohlíží přes 200 tisíc lidí měsíčně. V pondělí se předvedou v Trutnově. „Jsem opravdu rád, že máme možnost uvést tohle skvělé a zábavné představení. Musím poděkovat Radimovi, že nám tuhle nabídku dal. A chtěl bych uklidnit všechny, kteří mají strach, že nebudou rozumět angličtině. Show je především o pantomimě a obecně fyzickém vyjádření. Jazyk je použit opravdu v tom nejzákladnějším módu, jemuž rozumí i malé děti,“ uvedl ředitel trutnovského Uffa Libor Kasík, jenž zároveň doplnil, že předprodej vstupenek na toto představení probíhá přes web uffo.cz nebo v inforecepci Uffa.