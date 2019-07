Kdy: sobota 27. července od 10.00

Kde: Dvůr Králové nad Labem - Žireč

Navíc účastí pomůžete dobré věci, výtěžek z akce putuje na pořízení nových oken pro zdejší lůžkové zařízení pro pacienty s roztroušenou sklerózou.Slavnosti se odehrávají na více místech rozlehlého areálu. V Kostele sv. Anny proběhne od 10 hodin Mše svatá, a odpoledne se v něm uskuteční také tři koncerty. Muzika bude znít také z parku, kde se na pódiu vystřídají kapely Poslední lež (ve 12.00), Malina Brothers (14.00), Sníh v džungli (16.00) a Klapeto (17.30). Největší hvězdou programu bude populární zpěvák David Deyl (v 19.00). Na nádvoří domu sv. Josefa se bude odpoledne kouzlit a hrát divadlo. Na náměstí bude putovní výstava Má vlast cestami proměn, připravené jsou rovněž komentované prohlídky Bylinkové zahrady (ve 12.00 a 13.45), Domova sv.Josefa (ve 12.30 a 15.30) a Kostela sv. Anny (v 16.30).

V plánu je i promítání ukázek z doku- mentárního filmu Roztroušená naděje Nadace Jakuba Voráčka. V opraveném barokním areálu a zámeckém parku se budou prezentovat i místní chráněné dílny. Programem bude provázet Josef Mádle, moderátor televize Prima. Slavnosti začínají v 10 hodin.

Sobotka ve víru flamenca

Festival Hudba z ráje pokračuje v sobotu španělským poblouzněním. Na zahradě Šrámkova domu v Sobotce od 18 hodin s pořadem Ve víru flamenca vystoupí Karolína Cingrošová Žmolíková, Miroslav Žára a Ludmila Juránková. Slovem doprovodí Václav Žmolík.

Kosi na vsi pro celou rodinu

Vystoupení devíti kapel, divadlo a nepřeberné množství atrakcí pro děti nabídne v sobotu během celého dne půvabný letní rodinný festival Kosi na vsi v Kosicích nedaleko Nechanic. Zazpívají Marcela Holanová, Noid se smyčcovým kvartetem, Kate Matl či Vesna. Děti určitě budou bavit divadelní vystoupení nebo pěvecká soutěž. Děti do 12 let mají vstup zdarma.

Nachmelenej pochoďák na Zvičinu

Spolek Střemcha Bílá Třemešná pořádá v sobotu 3. ročník festivalu Nachmelenej pochoďák. Účastníky čeká desetikilometrová trať z Bílé Třemešné na Zvičinu, doprovázená pivními zastávkami s ochutnávkou osmi čepovaných piv, hudbou, soutěžemi a kvízy.

Bigboš Křinice

Multižánrový letní hudební festival vypukne v sobotu v 15 hodin na statku v Křinicích. Vystoupí zde například zpěvačka Vladivojna La Chia, hudebník Ventolin, surfující emaři The Oxx, hardcoroví Brando's Eyes či garážová parta Cigarette Syndrome a další.

Do Kostelce za Pavlem Matuškou

V Galerii Kinský na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí můžete až do 20. října navštívit výstavu nazvanou Pavel Matuška - Usmívání. Expozice je dárkem k 75. narozeninám třebechovického rodáka Pavla Matušky. Představuje kreslený, malovaný a řezbovaný humor.

Svatojakubský jarmark

Tradiční Svatojakubský jarmark se koná v sobotu v Miletíně. Kulturní program bude probíhat zejména na Pivovarské zahrádce. Vystoupí folklórní soubor Hořeňák, Gallileo jazz Band, The Golden Sixties a Plastic FiFI Miletín. Nachystána je i módní přehlídka dobového oblečení ze 20. a 30 let.

Kdy: sobota 27. července

Kde: Miletín

Na své si přijdou i zvídaví jedinci. Na prohlídku s komentovaným výkladem můžete vyrazit do Muzea amatérského divadla, klášterních sklepů, rodného domku Karla Jaromíra Erbena, kostela nebo na Miletínskou věž. Ve spolkovém domě můžete obdivovat výstavu ručních prací a díla místních amatérských umělců. Budou zde vystaveny i práce ze soutěže k 895. výročí první písemné zmínky o městě. A zábava pro děti se také najde. Řemeslné dílničky ve stáncích, veselé šermířské souboje v parku a loutkové divadlo. Připraveno je tedy pro každého něco, jídla a pití bude dostatek, takže ideální výlet pro celou rodinu. Vstupné činí 40 korun a je zároveň vstupným do všech zmíněných památek. Děti do 10 let zdarma.

Pokud byste si v průběhu dne chtěli na chvíli odpočinout a ideálně se zchladit někde u vody, nemusíte chodit daleko. Můžete využít koupaliště v areálu místního kempu. Ve velkém pětidráhovém bazénu si zaplavou i ti nejzdatnější plavci, pro ty nejmenší je zde brouzdaliště s vodotryskem a dětské hřiště. Za celodenní vstupné zaplatíte 55 korun, děti se koupou za 30 korun.