(Kdy: od 17.00. Kde: přednáškový sál Špýcharu Dvůr Králové n. L.)

Děti nepřátel říše. Výstava připomene prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů válečné osudy dětí z Protektorátu Čechy a Morava, jejichž příbuzní se zapojili do protinacistického odboje a za tuto činnost byli popraveni. Nacisté jejich potomky označili za „děti nepřátel říše“ a internovali je ve zvláštních táborech. Zprvu bylo 46 dětí ve věku od 2 do 16 let drženo na zámečku Jenerálka v Praze, od dubna 1944 do dubna 1945 pak v internačním táboře ve Svatobořicích na jižní Moravě. Poslední měsíc války prožily děti v pracovním táboře v Plané nad Lužnicí.

(Kdy: od 17.00. Kde: Muzeum Podkrkonoší Trutnov)

Programy kin

Středa 3. dubna

Dvůr Králové: 19.00 Ženy v běhu

Janské Lázně: 19.30 Všichni to vědí

Trutnov: 19.00 LOVEní

Vrchlabí: 19.00 King Skate



Čtvrtek 4. dubna

Dvůr Králové: 19.00 Ženy v běhu

Janské Lázně: 19.30 Skleněný pokoj

Úpice: 18.00 Teroristka

Vrchlabí: 10.00 Mama Brasil

Mezi Aljaščany. Přednáška Zuzky Tomešové a Kuby Erbena o jejich měsíčním putování zemí půlnočního slunce, o nezapomenutelných setkáních, poznávání a hledání paralel Aljaščanů s krkonošskou.

(Kdy: od 18.00. Kde: KCEV Krtek Vrchlabí)

Koncert: Žalman a spol. Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové legendy a je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. S Minnesengry nahrál 9 alb a později vydal dalších 20 autorských desek a 7 výběrů. Na nich lze nalézt více než 300 písní z celkového počtu více než 400.

(Kdy: od 19.00 Kde: KD Střelnice Vrchlabí)

Sobota 6. dubna

Tropic trhy. Akvaristé zde mohou nakoupit ryby a rostliny přímo od chovatelů, krmiva a další potřeby pro akvaristiku. Dále bude možno nakoupit terarijní živočichy , krmný hmyz a exotické ptactvo.

(Kdy: od 9.00 Kde: Národní dům Trutnov)