(Kdy: od 17.00. Kde: přednáškový sál Špýcharu Dvůr Králové n. L.)

Děti nepřátel říše. Výstava připomene prostřednictvím dobových fotografií a dokumentů válečné osudy dětí z Protektorátu Čechy a Morava, jejichž příbuzní se zapojili do protinacistického odboje a za tuto činnost byli popraveni. Nacisté jejich potomky označili za „děti nepřátel říše“ a internovali je ve zvláštních táborech. Zprvu bylo 46 dětí ve věku od 2 do 16 let drženo na zámečku Jenerálka v Praze, od dubna 1944 do dubna 1945 pak v internačním táboře ve Svatobořicích na jižní Moravě. Poslední měsíc války prožily děti v pracovním táboře v Plané nad Lužnicí.

(Kdy: od 17.00. Kde: Muzeum Podkrkonoší Trutnov)

Mezi Aljaščany. Přednáška Zuzky Tomešové a Kuby Erbena o jejich měsíčním putování zemí půlnočního slunce, o nezapomenutelných setkáních, poznávání a hledání paralel Aljaščanů s krkonošskou.

(Kdy: od 18.00. Kde: KCEV Krtek Vrchlabí)

Program kin Trutnovsko

Čtvrtek 4. dubna

Dvůr Králové: 19.00 Ženy v běhu

Janské Lázně: 19.30 Skleněný pokoj

Trutnov: 19.00 Arctic: Ledové peklo

Úpice: 18.00 Teroristka

Vrchlabí: 10.00 Mama Brasil



Pátek 5. dubna

Dvůr Králové: 19.00 Ženy v běhu

Trutnov: 16.00 Shazam

19.30 Ženy v běhu

Úpice: 18.00 Ženy v běhu

Sobota 6. dubna

Tropic trhy. Akvaristé zde mohou nakoupit ryby a rostliny přímo od chovatelů, krmiva a další potřeby pro akvaristiku. Dále bude možno nakoupit terarijní živočichy , krmný hmyz a exotické ptactvo.

(Kdy: od 9.00. Kde: Národní dům Trutnov)

Velikonoční jarmark. Ukázka a nabídka řemeslných výrobků, kterými si mohou zájemci zpestřit jarní výzdobu domovů. Pro děti budou k dispozici výtvarné dílničky. Nebude chybět ani občerstvení.

(Kdy: od 9.00. Kde: Františkánský klášter Hostinné)