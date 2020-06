Na co kam: Historii pohostinských zařízení nabízí nová výstava v Žacléři

/POZVÁNKY/ Nová atraktivní výstava věnovaná historii pohostinských zařízení na Žacléřsku, a to v Žacléři samotném, v nedalekém Bobru, Černé Vodě, na Rýchorách, Křenově, v Bernarticích a na dalších místech Podkrkonoší, je k vidění v Městském muzeu v Žacléři. Až do konce září si můžete prohlédnout zajímavé exponáty, jako jsou oblek hostinského pana Raucha, socha medvěda, která lákala hosty do hostince U Medvěda na náměstí, dobová škrtátka na sirky či kuchařka s recepty paní Miny Nimschové z hostince U Města v Žacléři a Šulcovny v Bernarticích.

Městské muzeum Žacléř | Foto: Archiv