Rudník, 19. června a 20. června: Obec Rudník zve na oslavy slunovratu, které se uskuteční koncem tohoto týdne. V pátek se můžete těšit na letní kino na louce u obecního úřadu. Promítat se bude film Přes prsty, a to od 20:45 hodin. Druhý den od 14:00 hodin začne na vyhlídce U Křížku ukázka dravců „Dotkni se křídel“.

Turisté zvou na Jarní provětrání

Žacléř, v sobotu 20. června: Klub českých turistů Baník Žacléř pořádá hvězdicový pochod Jarní provětrání. Jedná se už o 35. ročník a průchozí kontrola je mezi 10. a 14. hodinou na tvrzi Stachlelberg.

Ztraceni ve městě. Petr Malina vystavuje v Trutnově

Galerie Uffo, do 27. června: Trutnovská galerie zve na výstavu malíře Petra Maliny, která nese název Ztraceni ve městě. Expozice zahrnuje nejnovější malby autora z městského prostředí.

Hudební léto Kuks 2020

Dvůr Králové, Kuks, od 20. června do 15. srpna: 11. ročník mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks nabídne celkem pět koncertů. Zahajovací koncert se bude konat v sobotu 20. června v 18:00 v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem a půjde o orchestrální koncert k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a Antonína Rejchy. Na koncertě zazní Rejchova Symfonie Es dur op. 41, Beethovenova první věta ze Symfonie č. 5 c moll „Osudové“ a na závěr jeho Symfonie č. 7 A dur op. 92. Všechny další koncerty mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks 2020 se budou konat už tradičně v kostele Nejsv. Trojice v Kuksu, a to 4. a 18. července a 1. a 15. srpna.