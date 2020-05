Umělec představuje svět spojený s pulzujícím organismem města

V Galerii Uffo v Trutnově je od 26. května k vidění výstava nazvaná Petr Malina: Ztraceni ve městě. Umělec se narodil v roce 1976 v Praze. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Jiřího Sopka a v ateliéru Jiřího Davida. Absolvoval stáže ve Velké Británíí na Middlesex University a na Staatliche Akademie der Bildenen Kunste v Karlsruhe v Německu. Petr Malina patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu v druhé polovině 90. let. Tématem jeho obrazů je současný civilní, běžně fungující svět spojený s pulzujícím organismem města a velkoměsta. Vernisáž a komentovaná prohlídka se uskuteční 9. června v 18 hodin.

Muzeum bratří Čapků se otevřelo návštěvníkům

(od 26. května, Malé Svatoňovice):

Letošní turistická sezona v Muzeu bratří Čapků s ohledem na koronavirová opatření začala v úterý 26. května. Muzeum bylo založené v roce 1946. Tehdy byla v Malých Svatoňovicích uspořádána výstava o životě a díle bratří Čapků, která se stala základem muzea. Expozice prošly několika reinstalacemi, poslední rozsáhlé úpravy pocházejí z let 1972 - 1978. Otevřeno bude v květnu a červnu od úterý do neděle od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hodin.