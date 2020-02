Každý pomocník, který je ochotný přiložit ruku k dílu, je vítaný. Sraz je v sobotu v 9 hodin u Podklasního mlýna pod Josefovem. S sebou můžete vzít i děti, akce je vhodná pro celou rodinu. Pobyt v přírodě dětem prospěje, budou užitečné a navíc se i zabaví. Čeká na ně hra v hledání malých pokladů v nejdivočejších koutech parku.

Kdy: sobota v 9:00 až 14:00 hodin

Kde: Ptačí park Josefovské louky

Za kolik: vstupné se neplatí

Ptačí park samotný je sice podle ochránců přírody čistý, ale přiléhající josefovské stráně a promenády jsou posety lahvemi, plasty a vším, co se sem, zajisté nedopatřením, dostalo. „Holiny do ptačího parku jsou podmínkou, na úklid okolí nikoli. Svačinu si vezměte s sebou, oheň bude zajištěný,“ vzkazují pořadatelé.

Ptačí park Josefovské louky je jedinečný projekt v rámci České republiky. Vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž pevnosti Josefov u Jaroměře od roku 2006. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody. Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí stovek jednotlivých dárců vykupuje a buduje na nich tůně i velké vodní plochy, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých.

Slavná opera na plátně kina

Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku v kině Bio Central v Hradci Králové. Agrippina od Georga Friedricha Händela je satirické dílo pojednávající o vztahu sexu, moci a politiky. Lístky stojí 390 korun, představení začíná v sobotu v 18.45 hodin.

Komedie s Lenkou Vlasákovou

Romantická komedie Perfect Days nejen o ženách a nejen pro ženy pobaví v sobotu od 19 hodin v Nové Pace. Hra ironizuje (anti)feministická klišé a je vtipným důkazem toho, že život pro nás chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.

Tři sestry v Peci pod Sněžkou

V hudebním klubu Klondike pokračuje další ze série sezonních koncertů. V sobotu přijede jedna z nejpopulárnějších českých kapel Tři sestry. Skupina stylově v Krkonoších odstartuje svou letošní Vinyl Tour. Koncert začíná v 19 hodin.

Soldiers, Big Air a big mejdan

Sport, adrenalin, zábava a jedinečná příležitost vidět v Orlických horách světovou špičku freestylového akrobatického lyžování. To nabízí už od pátku Soldiers, akce, která je tentokrát součástí světového poháru v nové olympijské disciplíně Big Air. V Deštném se jede jeho finále a ti nejlepší se tu perou na největším skoku celé série o křišťálový globus. Páteční a sobotní program nedává návštěvníkům vydechnout.

Kdy: 28. a 29. února

Kde: v Deštném v Orlických horách

Za kolik: na sportovní část zdarma, hudební program na 2 dny 290 korun, 1 den 190 korun

„Jak na pátek, tak na sobotu je připraven hudební program ve stanu. Jsou tady zajímaví mladí čeští rapeři,“ upozorňuje Petr Prouza, jednatel společnosti provozující deštenský areál.

Sobotní kvalifikace mužů začne v 11.30 hod., semifinále v 18.00 a ve 20 hodin odstartují finálové jízdy.

O hudební produkci se v pátek starají djs N'zym, Akvamen, kapely Labello, Cashanova Bulhar, Yzomandias a Nik Tendo. V sobotu to bude opět Akvamen, a další djs Fuuse, Forrest Pine či Ondrash. Music Park pak bude tepat zábavou od 22.00 až do pěti hodin do rána. Představí se tu Viktor Sheen, Paulie Garand a Kenny Rough, NovobodyListen, Akvamen, Playof a Fuuse.