Výstava ilustrací na téma známých i méně známých pohádek spisovatelky Boženy Němcové v galerii Fortna bude zahájena vernisáží v sobotu 1. února v 10.45 hodin.

Kdy: v sobotu 1. února

Kde: v České Skalici

Pro zájemce bude ve stejný den až do 13 hodin zpřístupněna výstava v Regionálním informačním centru. Drobné občerstvení bude zajištěné v SVČ Bájo.

Odpoledne ve 13 hodin dojde ke slavnostnímu přejmenování Městské knihovny v České Skalici na Knihovnu Barunky Panklové. Zároveň bude knihovna otevřena pro všechny zájemce v rámci Dne otevřených dveří od 13.30 do 15 hodin.

V úterý 4. února město Česká Skalice a Společnost Boženy Němcové Česká Skalice organizuje zájezd do Prahy. Na Vyšehradském hřbitově se od 10 hodin uskuteční pietní akt u spisovatelčina hrobu. Následovat bude slavnostní program v prostorách budovy Památníku národního písemnictví organizovaný Literárním archivem Památníku národního písemnictví. Únorový program zakončí v neděli 9. února slavnostní mše svatá, a to od 8 hodin v barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici, kde se 12. září 1837 Barunka Panklová provdala za Josefa Němce.

4TET a Jiří Korn

V neděli v 19 hodin v královéhradeckém Aldisu začíná koncert populárního hudebního uskupení 4TET s Jiřím Kornem. Gentlemani v cylindrech si pro návštěvníky připravily originální hudební a taneční vystoupení. Ceny lístků se pohybují v rozmezí od 450 do 590 korun.

Leoš Mareš to rozjede v Trutnově

Plesová sezona je v plném proudu. První únorový den přijde velká společenská událost v Trutnově. Tradičně velmi vyhledávaný, prestižní a řadou známých celebrit navštěvovaný reprezentační ples Městského fotbalového klubu Trutnov se uskuteční v sobotu 1. února ve Společenském centru Uffo. Bude to jeho sedmé pokračování.

Kdy: sobota 1. února

Kde: Trutnov, Uffo

Loni přijeli do Trutnova na fotbalový ples Pavol Habera, Jakub Kohák a Ondřej Brzobohatý, dříve například Richard Krajčo, Kamila Nývltová, Marian Vojtko či Jitka Schneiderová. Letos bude hlavní hvězdou Leoš Mareš. Od půlnoci uvede svoji velkolepou DJ Show a zazpívá některé svoje songy. Bude také moderátorem celého večera. Pořadatelé z MFK Trutnov navíc ještě avizují další překvapení. Vstupenky na ples MFK Trutnov, po kterých se rychle zaprášilo, stály ke stolu 700 Kč, na stání 600 Kč.

Jubilejní 10. ročník má před sebou reprezentační ples města Trutnova. Konat se bude v Uffu v sobotu 22. února. Jeho moderátorkou bude herečka, zpěvačka a stand-up komička Iva Pazderková. Zahraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka se zpěvačkou Dashou a Pajky Pajk. Cena vstupenek je 550 korun.

Orlický maraton

Opět hodně rušno bude o prvním únorovém víkendu v okolí Deštného v Orlických horách, které ožije už 36. Orlickým maratonem. Kvůli lepším sněhovým podmínkám se jeho trasy přesunou na Šerlich. „Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká. Vyber si i ty svoji trasu - maratonských 40 km klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je i na Orlickém maratonu desetikilometrová trasa,“ zvou organizátoři.

Z Bělohradu do celého světa

Cestovatelské přednášky a promítání se již řadu let těší velké popularitě. Někteří je berou jako možnost seznámit se s místy, kam se pravděpodobně sami nepodívají, jiní na nich čerpají inspiraci pro vlastní cesty.

Kdy: sobota 1. února

Kde: kulturní sál lázní, Lázně Bělohrad

Za kolik: zdarma

A co si takhle dát celý maraton cestovatelských přednášek? Přijďte zítra do sálu lázní v Bělohradu a prožijte skvělou atmosféru dálek. Začátek je v 11 hodin a čeká tu na vás zajímavý program až do večerních hodin. Sedm zkušených cestovatelů vás v pětadvaceti přednáškách provede dvanácti zeměmi napříč celým světem. Na přednášky se dostanete zcela zdarma a navíc můžete v tombole vyhrát hodnotné ceny, včetně zájezdů od pořádající CK Hoška Tour.