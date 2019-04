Orchestr má v repertoáru skladby českých klasiků, zejména Dvořáka a Smetany, ale snaží se hrát i originální skladby. V poslední době se věnuje také populární filmové hudbě.

Kdy: 6. dubna v 18 hodin



Kde: Masarykovo divadlo v Jičíně



Za kolik: 120 Kč



Proč přijít: Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles přináší hudebním nadšencům šanci na vskutku neobvyklý zážitek. V průběhu večera se na jevišti vystřídají hned tři soubory.

Novoměstská filharmonie z Nového Města nad Metují navazuje na dlouholetou tradici Komorního orchestru, který byl založen již v roce 1960. Repertoár orchestru začíná u taneční hudby, pokračuje přes muzikálové a filmové melodie, a končí na notových linkách velikánů klasické hudby.

V takovýto večer nemůže na jevišti chybět symfonický orchestr ZUŠ J. B. Foerstera Jičín, který vznikl teprve v září 2014 a v současné době čítá 56 členů. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v Městském informačním centru v Jičíně, následně hodinu před začátkem přímo v Masarykově divadle. Hudba v podání mladých muzikantů se rozezní v 18 hodin.

Tři symfonické orchestry v jeden večer, to zkrátka nemůžete odmítnout.

Slavnostní otevření cyklostezky

V sobotu od 13 hodin bude otevřen sportovní areál ve Vysoké nad Labem, připraven bude doprovodný program a občerstvení. V 15 hodin odstartují slavnostní projevy a stříháni pásky. Následuje zahajovací jízda historických velocipedů, úvodní jízda přítomných a diskuze s občerstvením.

Safariběh na transport nosorožců

Kdy: V sobotu 6. dubna



Kde: Safari Park Dvůr Králové



Za kolik: vyprodaná účast



Proč přijít: V Safari Parku Dvůr Králové odstartuje 35. ročník Safariběhu ČSOB. Jako jediný závod v České republice nabídne tratě vedoucí Africkým nebo Lvím safari. Veškerý výtěžek ze závodu bude věnován na převoz nosorožců ze dvorského safari parku do Rwandy, který proběhne už letos v létě.

Závodníci si mohli při placení startovného vybírat mezi třemi druhy běhů. Hlavním závodem je běh na 10 km (ve 12.00), kterému bude předcházet kratší běh na 5 km (v 11.00). Účastníci nepřijdou ani o oblíbený rodinný běh na 2 km (v 10.00), jehož trasa vede Lvím safari. Třicátý pátý ročník závodu je pořádán na podporu návratu pěti dvorských nosorožců do volné přírody. V létě se uskuteční dosud největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky, který organizuje dvorský Safari Park společně s několika dalšími institucemi. Cílem cesty je národní park Akagera ve Rwandě, kde by měla tato pětice nosorožců založit novou chovnou skupinu. Závodníci na transport přispějí celou výší svého startovného a rovněž ho mohou podpořit nákupem trička ze speciální kolekce Nechci být poslední.

Letošní ročník Safariběhu přilákal rekordních 1250 běžců. Pro zajištění pohodlí závodníků a dostupnost všech služeb museli organizátoři uzavřít přihlašování účastníků do závodu. Zakoupení startovného tak už nebude možné ani na místě.