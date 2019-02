Čím je pro vás osobně Občanský průkaz? Vzpomínkou na vlastní mládí, dospívání, vyrovnání se s tehdejší dobou? Někde tam je třeba hledat důvod, proč jste se rozhodl režírovat film sám a nenabídnout jej jako producent k realizaci jinému režisérovi?

Já jsem se rozhodl točit Občanský průkaz, protože se mi líbil scénář, který mi podstrčil Petr Jarchovský. Děj filmu je zasazen do půlky sedmdesátých let. Myslel jsem si, že normalizace je pro mne uzavřená filmem Pějme píseň dohola a že se k tomuto období už nechci vracet. Koneckonců v myšlenkách mi z ní ulpívá jen jakási hořkosladká mlhovina laciného likéru.

Prožil jsem kus totáče v pubertě, což je nutně spojené se spoustou slastných vzpomínek. A taky se spoustou buzerace a debility. Tuto zvláštní směsku jsem se snažil přenést do filmu. Na Petrově scénáři mě překvapilo, jak se jednotlivé postavy respektive lidské typy těchto filmových postav projektují do dneška. Do doby, do které po vcelku naivní, ale osvobozující éře devadesátých let jakoby se v poněkud přeonačené podobě éra buzerace a debility zase vracela. Nicméně Občanský průkaz není agitka. Je to příběh jedné party, která rebeluje vlastně proti své vůli jenom proto, že má ráda jiné hodnoty než generace jejich fotrů a matek.

Film nemá klasickou lineární strukturu, je spíše mozaikou vyprávění… Jak náročná byla finální práce ve střižně? Provázelo ji váhání nad konkrétními scénami, které vybrat? Která je vaše oblíbená?

Film má strukturu deníkového vyprávění. Jako kdyby si hlavní hrdina poněkud nedbale zapisoval jenom ty události ze svého života mezi čtrnáctým a devatenáctým rokem, které ho silně zaujaly. Snažil jsem se film točit tak, jako kdybychom ten deník našli někde v šuplíku a zápis po zápisu jsme nafilmovali. Koneckonců forma vyprávění Občanského průkazu byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se pustil do jeho režie. Líbí se mi, jak se jednotlivé osudy a děje splétají z těchto útržků. Tyto střípky do sebe dost důmyslně zapadají, a tak bylo prakticky nemožné kterýkoli z nich z filmu vyhodit, aby se nám stavba nezbortila. A tak nakonec vypadly jenom dvě scény, které se ukázaly jako nadbytečné. Oblíbených scén mám ve filmu spoustu, k tomu ať se vyjádří diváci.

Jak moc se výsledná podoba Občanského průkazu liší od první verze scénáře? Jaká byla vaše spolupráce s Petrem Jarchovským při jeho psaní?

Předně by bylo dobré začít tím, jak se scénář liší od románové předlohy Petra Šabacha, která je velmi rozmáchlá, pokud jde o dobu, kdy se odehrává. Šabach rozvíjí osudy svých hrdinů od konce šedesátých let přes léta normalizační a vyprávění končí v letech devadesátých. Petr Jarchovský nejprve zeštíhlel román do podoby novely, těžiště vyprávění přenesl do půlky sedmdesátých let a doplnil románové charaktery o nové postavy a nové příběhy. Krom jiného tím dosáhl toho, že hlavní hrdinové ze scénáře jsou stejný ročník narození, jako jsem já, takže jsem se mezi nimi cítil jako doma… Film jsme připravovali rok a půl a točili jsme ho rok, to aby nám ti puberťáci trochu vyspěli, mentálně i fyzicky. Už z toho vyplývá, že jsme scénář i dramaturgii jednotlivých scén vybrušovali jak s ohledem na dlouhé realizační období, tak i s ohledem ke schopnostem a přirozeným charakterům mladých neherců. Jejich přirozené charaktery jsme prostě vzali do hry a pracovali s nimi, rozvíjeli je.

Občanský průkaz má za sebou několik testovacích projekcí. Byly pro vás divácké reakce nějakým způsobem překvapivé?

Na testovací projekce jsme zvali vždy směs jak pamětníků, kterým říkáme nostalgici, tak mlaďochů z řad středoškoláků a vysokoškoláků. Zaujalo mě, jak mladí diváci se zájmem reagují na některé dobové reálie a absurdity – slavnostní předávání občanských průkazů, sáhodlouhé fronty na cokoli, fenomén Tuzex, dobové rekvizity a kostýmy… V několika málo scénách, které by pro pamětníky stačilo načrtnout ve zkratce, jsme proto zvolili trochu popisnější způsob vyprávění. Řečeno dobovým slovníkem jsme se v těchto scénách porochnili.

Často bývají slyšet postesknutí tvůrců, že nové české filmy se rodí dlouho a obtížně, především vinou nedostatku finančních prostředků. Jaká je v tomto směru „historie“ Občanského průkazu? A obecně, co bylo na přípravách, průběhu natáčení či dokončovacích pracích nejsložitější?

Samozřejmě, že u dobové látky pociťuje tvůrce nedostatek peněz při každé realizačně obtížnější scéně – komparz, který se musí draze dobově oblíknout a nalíčit, dobová auta atd. atd. Nicméně jsem na tento rozhovor napojený spíš jako režisér, než jako producent. Bavme se spíš o režii než o financích.

Do hlavních rolí party teenagerů jste obsadil čtveřici bez předešlých hereckých zkušeností – jak náročný byl výběr hlavních představitelů, jaká kritéria byla rozhodující?

Já jsem nejdřív hledal mezi elévy z konzervatoře - alespoň takovou taktiku jsme zvolili s Mirkou Hyžíkovou, která dělala pro film herecké obsazení. Když jsme mezi mladými adepty herectví neuspěli, začal rozsáhlý konkurz mezi středoškoláky. Viděl jsem jich desítky, ba stovky. Ty nejlepší jsme pak mezi sebou kombinovali při hereckých zkouškách, až nakonec zůstali ti čtyři, kteří jsou k vidění ve filmu.

V Občanském průkazu hraje jednu z hlavních úloh Aňa Geislerová, se kterou jste spolupracoval již na filmech Pějme píseň dohola a Želary. V čem vám spolupráce s Aňou vyhovuje?

Ve všem. Aňa je, podobně jako já, intuitivní, což je cesta, která je zajímavá tím, že i když je někdy třeba trochu nepřesná, vždycky přináší něco nečekaného, emotivního, neomšelého.

Herecké obsazení kombinuje profesionální herce a neherce, což pro vás není nová zkušenost. Jak se vám daří tyto zcela odlišné styly projevu skloubit?

Této disproporci jsem podřídil jak obsazení herců, tak technologii natáčení. Chtěl jsem, aby výsledný projev herců i neherců působil autenticky, homogenně a pravdivě. Když vytváříte charakter nějaké postavy s dobrým hercem, máte celou škálu možností a odstínů. Herec může čerpat z vlastní prožité zkušenosti nebo z charakteristiky nějaké osoby mu blízké.

Roman Dobeš