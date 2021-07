/FOTOGALERIE/ Zhruba 1500 až 2000 diváků, z toho třetinu ze zahraničí, očekávají organizátoři festivalu nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme, který začne v pátek odpoledne na trutnovském Bojišti. Potrvá do nedělní půlnoci. Hrát na něm bude padesát kapel z Evropy. Zahájí ho soutěže v jízdě v kontejnerech, pití slané vody a výprasku na holou zadnici. Podle aktuálních podmínek pro venkovní festivaly nesmí kapacita překročit 5000 osob. „Chceme oslavit život a ukázat, že kultura není mrtvá. Celkově se mi ale nelíbí přístup státu, strašně mi to připomíná dobu Husáka,“ říká šéf festivalu Miloslav „Čurby“ Urbanec.

Festival Obscene Extreme v Trutnově, to byla vždy na Bojišti pořádná jízda! | Foto: Miloš Šálek, Jan Bartoš

"V situaci, kdy oficiálně 1,6 milionu lidí prodělalo covid a 4 miliony mají za sebou dvě dávky vakcíny, je čas začít něco dělat. Lidi už ale ani nevěří, že festivaly budou. Spousta kamarádů místo toho chodí na ryby, to bych nikdy neřekl. Kultura bude bojovat dalších pět let, aby se vrátila tam, kde byla, ani se to nemusí podařit. Všechno se totálně změnilo," tvrdí.