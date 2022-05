Obří šapitó postavené na parkovišti u autobusového nádraží dává tušit, že se v Trutnově bude dít něco velkého. A bude! Velký festival nového cirkusu přivede do Trutnova akrobaty, artisty a umělce z Austrálie, USA nebo Finska. Cirk-UFF nabídne divákům špičková vystoupení světových hvězd, české i zahraniční premiéry a to nejlepší, co v poslední době vzniklo na domácí scéně.

Hvězdou bude světově proslulá americká akrobatka Thula Moon, která se proslavila vystupováním v nejznámějším cirkusu světa Cirque du Soleil. Velkou novinkou bude, že inscenaci Through The Truth, která bude mít v Trutnově premiéru, produkuje trutnovské Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Uffo. Je to poprvé v historii, co se pořadatel festivalu do něčeho takového pustil.

Trutnov vylepší Bojiště i Dolce, opozice by zrušila ohňostroj a zkrouhla CirkUFF

"Byli jsme mnohokrát koproducenty, tohle je naše producentská premiéra. Je to výsledek naší mimořádné spolupráce s Thulou Moon a režisérkou Hanou Strejčkovou," řekl principál festivalu a ředitel Uffa Libor Kasík. "Byla to náročná, ale obohacující zkušenost vytvořit svou první samostatnou show. Jsem velice vděčná za tuto příležitost. Nemohla jsem si přát lepší tým pro spolupráci," uvedla americká umělkyně Thula Moon.

Festival zahájí ve středu 1. června večer inscenace Memoirs Of Mud (Zablácené paměti) od ženského souboru Sisus Sirkus z Finska, která bude mít v Trutnově premiéru. Při komediální a dojemné show bude k vidění akrobacie na hrazdě, balancování na rukách a taneční akrobacie. Kromě tradičních artistických pomůcek se na jevišti objeví také nezvyklé propriety jako bláto, trávník či zelenina. "Chceme diváky povzbudit k smíchu. Při vytváření Zablácených pamětí jsme se hodně nasmáli, chceme si zachovat lehkost a smát se společně," prohlásila finská akrobatka Inka Pehkonen.

Cirk-UFF byl originální. Akrobatické kousky na komíně i show se záchodovou mísou

Strhující podívanou slibuje show Humans (Lidé) v podání australského souboru Circa, který patří mezi nejlepší na světě. Deset akrobatů s mimořádnými schopnostmi předvádí na pódiu extrémní, dechberoucí výkony při vzdušné, závěsné i pozemní akrobacii.

"Uvidíte vysokou úroveň dovedností, poctivé výkony, vzrušení, smích a možná i pár výdechů šoku. A taky výjimečnou interakci mezi umělci na jevišti a publikem," navnadil diváky režisér a umělecký ředitel souboru Yaron Lifschitz.

Ukázkou špičkového českého cirkusu bude akrobatická sestava Losers Cirque Company. Diváci se mohou těšit opět na dynamické představení se strhujícími akrobatickými triky. Festival nabídne i další české novinky a špičková představení.

FOTO: Umělci řádí při festivalu Cirk-UFF na řece Úpě i ve vzduchu

Precizní závěsnou akrobacií proslulý soubor AirGym Art Company předvede dvě show - Tajemství oblaků a Hotel Laputa. "Také loni měl soubor na Cirk-UFFu dvě různá představení se špičkovou akrobacií, silným příběhem a skvělou hudbou. Publikum bylo nadšené. Už se těšíme, co s AirGymem zažijeme letos," nastínil Kasík.

V programu figuruje řada dalších zajímavostí. Například Cirkus TeTy bude při představení Narušení používat při akrobacii neobvyklou rekvizitu - zlatou zavěšenou židli. Populární trio Squadra Sua sehraje klaunskou grotesku Bezdéčka.

Tradičním bodem festivalového programu je i letos večerní ohňová podívaná. Propane Punk Show obstarají Blackout Paradox a MansterVille. Závěrečný festivalový den bude ve znamení cirkusových dovedností. „Diváci uvidí žonglérskou show Bratři v tricku, workshopy, pohádku a další vystoupení. To vše samozřejmě nejen pro děti,“ dodal Libor Kasík.

PROGRAM FESTIVALU CIRK-UFF V TRUTNOVĚ

středa 1. června - 19.00 šapitó: Sisus Sirkus (Finsko)

čtvrtek 2. června - 17.00 ulice města: Tyhle (ČR), 18.00 před Uffem: Squadra Sua (ČR), 19.00 šapitó: Sisus Sirkus (Finsko), 20.30 Uffo: Losers Cirque Company (ČR)

pátek 3. června - 15.00 před Uffem: AirGym Art Company (ČR), 16.00 šapitó: Klára Hajdinová (ČR), 17.00 ulice města Tyhle (ČR), 18.00 před Uffem: Holektiv (ČR), 19.00 šapitó: AirGym Art Company (ČR), 20.00 před Uffem: My kluci, co spolu chodíme (ČR), 21.00 Uffo: Circa (Austrálie), 22.30 před Uffem: Circus problem (ČR, koncert)

sobota 4. června - 10.00 ulice města: Tyhle (ČR), 11.00 před Uffem: Madam Bicykloutka (ČR), 13.00 před Uffem: Koťátko zkázy & Tante Friedl (ČR/Německo), 14.00 šapitó: Lenka Švolíková (ČR), 15.00 ulice města: Klára Hajdinová (ČR), 16.00 před Uffem: Tyhle (ČR), 17.00 Uffo: Thula Moon (USA), 18.30 před Uffem: Holektiv (ČR), 19.30 šapitó: Cirkus TeTy (ČR), 21.00 Uffo: Circa (Austrálie), 22.30 před Uffem: MansterVille a Blackout Paradox (ČR, ohňová show)

neděle 5. června - 11.00 šapitó: Fysioart (ČR), 13.00 před Uffem: Madam Bicykloutka (ČR), 14.00 před Uffem: kejklíř Vojta Vrtek (ČR), 16.00 Uffo: Thula Moon (USA), 17.00 šapitó: Bratři v tricku (ČR), 18.00 ulice města: Tyhle (ČR)