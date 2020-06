Expozice zahrnuje nejnovější malby autora zachycující městské prostředí. Některé vznikaly také v době karantény. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 9. června od 18 hodin, její součástí bude komentovaná prohlídka s autorem.

#youtube|E3vbBaMe9K8|92s#

Petr Malina se narodil v roce 1976 a patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu v druhé polovině 90. let. Jeho charakteristickým tématem je živý a pulzující život měst a velkoměst. Výstava v Galerii Uffo potrvá do 27. června.