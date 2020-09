Šnůru více než dvou desítek vystoupení po celé České republice pojmenovala podle svého hitu z divácky oblíbeného filmu „S tebou mě baví svět“. V pondělí se mohou na populární zpěvačku těšit její příznivci v trutnovském UFFU.

"Koncertování, setkávání se s fanoušky z očí do očí, to je to, co dělá nás kumštýře šťastné. Proto jsem moc ráda, že alespoň trochu se situaci uklidnila a já se mohu vrátit na koncertní pódia. Situace stále ještě není, jak bychom si všichni přáli, jsem optimistka a věřím, že situace už nebude tak krizová a společnému setkání nic bránit nebude,“ říká Helena Vondráčková, která v době epidemiologických opatření stačila pro své příznivce přichystat novinkové, které vyšlo na začátku září.

„Těším se, že fanouškům nabídnu nejen osvědčené hity, ale též písně z novinkové desky, kterou jsme pojmenovali Tvrdohlavá. Ve spolupráci s producentem Karlem Maříkem a zvukovým mistrem Tomášem Krylem jsme připravili pro někoho překvapivou směsici písní. Někteří posluchači již určitě v rádiu zaznamenali skladbu Ženská pomsta, kterou mohou znát také z kin, kde se právě promítá stejnojmenný český film,“ dodává Vondráčková.