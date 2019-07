Trutnovská kapela ve složení Jan Stránský, Martin Mour, Jan Novotný, Tomáš Tichý a Ladislav Valnoha, hrající drtivý mix grindcore, hardcore a metalu si užila svoje dosud největší chvíle slávy na hudebním festivalu Obscene Extreme.

Zatímco partička Burst z Nové Kaledonie to měla do Trutnova opravdu daleko, když přicestovala z ostrova uvnitř Tichého oceánu vzdáleného 1270 kilometrů od břehů Austrálie, členové kapely Člověk v plísni mohli přijít pěšky ze své zkušebny na trutnovském vlakovém nádraží.

Trutnovská skupina zaskočila za absentující borce z Paraguaye a možnost zahrát si na domácí půdě při světovém festivalu přijala s nadšením. „Jako místní kapela jsme byli ideální náhrada. Čurby nás oslovil a my řekli, že sakra jo. Taková možnost se rozhodně neodmítá, byli jsme rádi takovým náhradníkem. Už to jen to, že jsme mohli být mezi kapelami, které na festivalu vystupovaly, pro nás znamenalo hrozně moc. Je to k nezaplacení,“ vysvětloval bubeník kapely Člověk v plísni Ladislav Valnoha.

„Užili jsme si nejlepší párty světa a letos jsme měli příležitost podělit se o naši plíseň, kterou tvoříme na peróně,“ dodal s narážkou na zkušebnu, kterou má kapela v jedné z budov v areálu vlakového nádraží v Trutnově. Zkušebnu využívají před svým vystoupením i největší festivalové hvězdy z USA. „Už se z toho stal zvyk, že tam jezdí zkoušet kapely, které hrají na Obscene Extreme, aby se trochu zahřály. Pro nás je to čest, uvolnit prostor takovým skupinám,“ přiznal bubeník Člověka v plísni.

Kapela tam zkouší minimálně jednou týdně. Obvykle hraje dvě hodiny, pak se jde na pivo. „Nedávno instalovali plastová okna, takže rámus už není tak slyšet. Policie tam už dlouho nebyla. Sem tam se objevily problémy,“ přiznal zpěvák Tomáš Tichý a prozradil, co kapela vyváděla.

„Stalo se, že jsme se opili a šli si tam zahrát ve tři ráno. To nebylo úplně košer. Lidé z toho nebyli nadšení a přijela na nás policie.“ S nádražáky prý vychází kapela dobře. „Jsou v pohodě, někteří se dokonce u nás zastaví a poslechnou si, co hrajeme,“ potěšilo mladou partičku.

Hrají spolu od roku 2015. „Znali jsme se dlouho, chodili po hospodách a na koncerty. Na akci v tehdejším klubu Kabinet na Jiráskově náměstí vypadla kapela, tak jsme se dali s pár lidmi dohromady, něco nacvičili. Udělali jsme za sedm dní sedm písniček a dohodli se, že budeme pokračovat ve společném hraní. V původní sestavě jsme odehráli jen první koncert. Ve stejném roce, na podzim 2015, jsme hráli znovu v Kabinetu, pak už jsme jen změnili název,“ přiblížil vznik kapely Ladislav Valnoha.

Původně měli skladby v angličtině, v poslední době přešli na české texty, které píše Tomáš Tichý. Jejich nahrávky jsou dostupné na internetu. „Internetově jsme hodně aktivní,“ ujistil Valnoha. Na cestě je první cédéčko, na kterém dodělávají úpravy.

Loni absolvovali patnáct koncertů, letos by jich měli zvládnout přes dvacet. Hráli už v německém Lipsku a chystají se do polských Katovic. Minulý týden se představili doma v Trutnově mezi plejádou kapel z celého světa. „Obscene Extreme není ani o tom, že tady jsou velké kapely. Můžeš si jít poslechnout kteroukoliv kapelu v jakýkoliv čas, ráno nebo v noci, a vždycky najdeš něco dobrýho,“ vystihl bubeník, čím je trutnovský festival výjimečný.

Přidává se k tomu atmosféra fanoušků ze všech osídlených světadílů. „Je to neuvěřitelné, kolik národů se v Trutnově vždycky sejde. Je to tím, že tahle scéna je hrozně přátelská. Nikdy jsem při Obscene Extreme nezažil žádný konflikt, lidi si užívají tuhle párty a jsou v pohodě,“ přiblížil prostředí festivalu Ladislav Valnoha.