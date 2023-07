Kapela Michal Tučný revival ze Rtyně v Podkrkonoší byla další skupinou, která se představila v rámci Trutnovského hudebního léta na pódiu před Uffem. Kapelu potěšilo velké množství lidí, kteří si přišli poslechnout hity Michala Tučného.

Koncert kapely Michal Tučný revival vedle Uffa v rámci Trutnovského hudebního léta. | Video: Miloš Šálek

"Byl to parádní koncert, počasí přálo, lidi si s námi zpívali a užívali si to jako my," pochvaloval si příjemnou atmosféru bubeník Jiří "Kokoška" Říha. Zajímavostí je, že na klávesy hraje v kapele profesionální pilot letecké společnosti Smartwings Aleš Tauchman, který létá s boeingem do celého světa.

Pravidelné koncerty Trutnovského hudebního léta budou pokračovat až do 30. srpna. Vstup na ně je zdarma.

Zdroj: Miloš Šálek

