V Trutnově se představí vedle předních českých umělců také špičková akrobatka z Havaje Thula Moon Martin, která účinkovala i se slavným souborem Cirque du Soleil a na Cirk-UFF zamíří z vystoupení v Berlíně. "Odpadla nám bohužel hlavní australská hvězda Circa kvůli pandemii, která zrušila celé svoje turné," litoval ředitel festivalu a trutnovského Uffa Libor Kasík.

Diváci se přesto rozhodně nudit nebudou, čeká je pestrá mozaika vystoupení. Neobvyklou show chystá španělský klaun Murmuyo, netradiční akci předvede rovněž tanečnice a akrobatka Eliška Brtnická. Jejím jevištěm se nejprve stane v pátek řeka Úpa u mostu za soudem a poté v sobotu pivovarský komín, na který poleze.

Právě kvůli jejímu vystoupení Hang Out se ozývali lidé v Trutnově v obavách, aby nedošlo k ohrožení čapí rodinky. Ta na pivovarském komíně hnízdí a v těchto dnech se tam vyklubala na svět mláďata. Denní i noční aktivity čápů na komíně sledují díky non stop přenosu kamer tisíce lidí.

"Rozhodně nechceme dělat našim čápům nepříjemnosti. Eliška Brtnická vyleze maximálně do poloviny komína. Nebudou slyšet žádné rány. Hudba a komentovaný doprovod půjde lidem do uší přes bezdrátová sluchátka, která divákům zapůjčíme. Čápi ani nebudou vědět, že se něco na komíně děje," vysvětlil situaci Kasík.

"To je uklidňující zpráva, že to čápi asi ani nezaregistrují," oddechla si Jitka Müllerová, která život čapí rodinky v Trutnově pravidelně sleduje a nejprve ji znepokojila informace, že se plánuje akrobatické vystoupení na komíně.

Více než dvě třetiny představení Cirk-UFFu se budou odehrávat ve venkovním prostranství, nejčastěji před Uffem. Pod střechou se budou konat vedle Společenského centra Uffa rovněž v tradičním festivalovém šapitó, které vyrostlo v Trutnově na parkovišti u autobusového nádraží. Diváci budou muset dodržovat opatření, daná současnou situací. Do Uffa a šapitó mohli prodávat organizátoři pouze poloviční počet vstupenek. "Budeme mít kvůli tomu nižší příjmy ze vstupného, ale snad nám to vykompenzují granty, které jsme získali," poznamenal Kasík.

Diváci musí mít po celou dobu představení nasazený respirátor. Před vstupem jim budou pořadatelé měřit teplotu. Doložit je nutné potvrzení o negativním testu, očkování nebo prodělaném covidu-19. Venku budou lidé místo stání sedět na lavicích. "Letošní ročník je a není jiný než ty předchozí. Zůstává to, aby ukázal to nejlepší, co vzniklo na české cirkusové scéně, v Trutnově se odehrají tři premiéry. Jiný bude kvůli opatřením. Ta se však dají splnit a my je respektujeme. Nikdo nechce, aby se covid vrátil," zdůraznil ředitel.