Největší událostí festivalového léta bude návrat akce TrutnOFF na trutnovské Bojiště. Festival, spojený se zakladatelem Martinem Věchetem, se tam vrací po sedmi letech. Poslední tři roky se konal v Brně.

Trutnoff Open Air festival | Foto: Miloš Šálek

Vylepšené prostředí opraveného amfiteátru Bojiště využijí také další dva festivaly - metalový Obscene Extreme a punkový Pod Parou. Naopak Artu Kus se v letošním roce konat nebude. „Festival Artu Kus nekončí, pouze jsme se rozhodli kvůli nabitému programu a konání tří festivalů v areálu během léta letošní ročník vynechat a věnovat se jeho přípravě v novém termínu a v jiném měřítku v roce 2024,“ vysvětlil Roman Dorňák, provozovatel Bojiště a organizátor festivalu Artu Kus. Na Bojišti bude mít koncert i kapela Divokej Bill, zamíří tam show Partička, od pátku 9. června bude promítat letní kino.

Festival TrutnOFF se uskuteční od 17. do 20. srpna. Divákům se představí šedesát skupin všech žánrů. Organizátoři avizují účast legend české populární i undergroundové scény, ale i mladých alternativních objevů a zástupců dalších hudebních proudů, směrů, žánrů a stylů. Lákají především na legendu reggae, jamajského zpěváka Andrewa Toshe, který vystoupí poprvé v Česku, slovinské industriální experimentátory Laibach a punkfolkové The Rumjacks z Austrálie. „Laibach přijedou s plnou vizuální a světelnou show - s nadsázkou jako malý Pink Floyd z východu. Lze říci, že taková kapela u nás ještě nehrála,“ navnadila fanoušky organizátorka Marta Vrbová Věchetová, dcera zakladatele festivalu.

Z českých kapel vystoupí na Bojišti Monkey Business, Visací zámek, Robert Křesťan s Druhou Trávou, Luboš Pospíšil a 5P, Garage, The Atavists nebo písničkáři Jaroslav Hutka a Záviš.

Legendární festival se konal v Trutnově naposledy v roce 2016. „K návratu do nás přimělo rozhodnutí nové koalice brněnského magistrátu, která chce v doposud pozapomenutém historickém areálu Na Střelnici začít stavět sportoviště s pěti hřišti na malou kopanou. Demoliční práce zasáhnou i prostory, kde se konal festival,“ vysvětlila Marta Vrbová Věchetová.

„Brno bohužel žádný jiný přírodní areál pro kulturní akce tohoto rozsahu nemá. Podmínky pro větší multižánrový festival zde tak mizí jako jarní mlha nad horami. Moravským a brněnským fanouškům, kteří si festival oblíbili, se omlouváme a zveme je pod hory,“ dodala.

Za uplynulé tři roky dostal festival pořádaný trutnovskými organizátory od brněnského magistrátu dotaci 4,3 milionu korun, na letošní rok ale ani korunu. Kvůli budování nového sportovního areálu organizátoři navíc přišli o místo, kde se akce v Brně konala.

„Pro rok 2023 festival nedostal od města finanční podporu, bez které, nebo bez její náhrady, nelze festival uskutečnit v plánované podobě. Důvodem bylo i odsouvané zahájení rekonstrukce areálu na Střelnici pro sportovní účely. O tom organizátoři věděli, museli by hledat jiné vhodné místo v Brně a takové nenašli,“ řekla k odchodu Věchetova festivalu z jihomoravské metropole Radka Loukotová z brněnského magistrátu.

„Rekonstrukce areálu pro sportovní účely se plánovala a organizátoři to věděli,“ dodala. O tom, že TrutnOFF BrnoON nedostane na rok 2023 ani korunu, rozhodli brněnští zastupitelé v prosinci. Tři ročníky festivalu v Brně proběhly podle magistrátu bez problémů. „Nezaznamenali jsme žádné vážnější stížnosti na festival, ani co se týče hluku. Spolupracovali s více městskými subjekty a spolupráce nebyla jiná než s ostatními organizátory festivalů. Měli zajištěno vše potřebné, to dokazuje letitou zkušenost s pořádáním akce,“ hodnotila Loukotová.

LETOŠNÍ FESTIVALY V TRUTNOVĚ NA BOJIŠTI

Obscene Extreme 5. - 9. července

Pod Parou 27. - 29. července

TrutnOFF 17. - 20. srpna