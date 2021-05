Premiéra nové akrobatické show českého souboru Losers Cirque Company, vystoupení Divadla Bolka Polívky s klauny urputně se chystajícími na Všesokolský slet, komici z Chile a Španělska, tanečnice pod trutnovským mostem na řece Úpě, akrobatka na pivovarském komíně. Mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF nabídne od středy 2. června lákadel víc než dost.

V pondělí se rozjel prodej vstupenek, příští čtvrtek se začne stavět na parkovišti u autobusového nádraží obrovské šapitó. Představení se odehrají v Uffu, v šapitó, venku před i za Uffem a v dalších částech města. Ve vnitřních prostorech počítají pořadatelé s poloviční kapacitou.

"Doufáme, že na začátku června budeme v balíčku 3, který vyhlásil ministr Zaorálek pro obnovení kultury. Trutnovsko splňuje kritéria nízkého počtu nakažených osob. Festival proto plánujeme v plné verzi se všemi představeními venku a uvnitř," řekla produkční festivalu Cirk-UFF Soňa Hrnčířová.

"Pro představení, která se budou konat uvnitř, je povolená kapacita 50 procent. V Uffu to znamená snížení počtu míst na 180, v šapitó na 175. Do prodeje jsme proto dali polovinu vstupenek," upřesnila.

Diváci budou muset mít respirátory (vevnitř i venku) a prokázat se potvrzením o očkování, negativním testem na covid-19 nebo prodělaným onemocněním. "O způsobu, jak budou lidé prokazovat negativní test, se ještě jedná s příslušnými institucemi. Každopádně budeme evidovat jména a kontakty diváků pro trasování v případě prokázání nákazy. Jsme připraveni i na to, že budeme lidem měřit teplotu. Snažíme se připravovat na situaci všemi způsoby," vysvětlila Hrnčířová.

"Podstatné je, že se festival může konat. Už jsme do jeho přípravy vložili hodně energie, tak by nás, účinkující a jistě i diváky mrzelo, pokud by se nemohl uskutečnit," dodala.

Při venkovních představeních bude povoleno pouze sezení, organizátoři před každým z nich postaví lavičky. "Venkovních představení je hodně. Původně jsme plánovali, že bude festival jen venku, na vícero místech," uvedla produkční Cirk-Uffu.

Z venkovních vystoupení vynikne originalitou tanec Elišky Brtnické na pontonu, ukotveném přímo na řece Úpě pod mostem, který vede od Uffa k vlakovému nádraží. Stejná umělkyně se pak při jiném představení vydá na komín trutnovského pivovaru Krakonoš.