Vlasta Pospíšilová se učila u toho nejlepšího mistra - Jiřího Trnky, do jehož studia nastoupila hned po absolutoriu loutkářství na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze. Při přípravě jeho celovečerního filmu Sen noci svatojánské získala první základy pro svou profesi. Čerpala z nich při celé své práci, Trnka ji pověřoval těmi nejnáročnějšími hereckými úkoly. Proslulá je její animace paní Husy z Trnkova boccacciovského filmu Archanděl Gabriel a paní Husa.

Kromě animace klasické loutky ovládala Vlasta Pospíšilová bravurně i animaci plošek a objektů, což dokázala zejména ve filmech Jana Švankmajera Žvahlav a Možnosti dialogu. Spolupracovala na dlouhé řadě filmů loutkových, ploškových a experimentálních i na kombinaci hraného a animovaného filmu. Vytvořila mimo jiné loutku - dvojníka živého herce v televizním seriálu Jindřicha Poláka Pan Tau.

Tři etudy pro Pospíšilovou

Jejímu animátorskému mistrovství se poklonil režisér Jaroslav Boček, když v roce 1977 inicioval loutkový film Tři etudy pro animátora (s dohrou). Tím animátorem byla právě Vlasta Pospíšilová, a film se tak stal její beneficí.

Své ohromné dovednosti a zkušenosti z loutkového filmu uplatnila Vlasta Pospíšilová i ve filmové režii. V roce 1979 debutovala spolu se scenáristou Edgarem Dutkou krásnou loutkovou pohádkou O Maryšce a vlčím hrádku, a poté, již v samostatné režii, natočila více než 45 filmů. Do myslí a srdcí diváků se zapsala zejména dnes již zlidovělou Lakomou Barkou Jana Wericha a její „werichovské“ loutkové filmy se staly základem a ozdobou všech tří celovečerních Fimfárem. S velkou láskou a pokorou natočila také rozsáhlý loutkový seriál Karafiátových Broučků.

Byla neúnavným hostem i nadšeným diskutérem na Mezinárodním festivalu animovaného filmu v Třeboni a posléze v Liberci, kam jezdila do poslední doby. Před sedmi lety tu získala cenu za celoživotní dílo. „Těch 50 let v animovaném filmu byla nádherná doba. Škoda, že to tak uteklo," vyznala se upřímně Deníku.