Ondřej Hübl pochází z Trutnova, kde vystudoval gymnázium. Od třetího ročníku vysílal na Rádiu Černá hora. Po škole zamířil do Prahy, dvacet let se věnuje reklamě. Kreativní ředitel agentury Saatchi & Saatchi má na svědomí vtipné reklamy mobilního operátora Pojď mi hop s Lukášem Pavláskem nebo Ivanem Trojanem, včetně zakázaného spotu o polském šmelináři mobilů. Reklamu točil dokonce se slavným fotbalistou Messim, v Barceloně pro katarského mobilního operátora.

Co jste míval z češtiny na trutnovském gymplu? Pochválila by vás za scénář češtinářka?

Vzhledem k tomu, že jsem odmaturoval v roce 1995, tak si to už moc nepamatuju. Ale čeština mě vždycky bavila. Jako malý jsem hodně četl, pak mě ale víc zajímal sport, holky, muzika a k četbě jsem se vrátil, až když jsem se vybouřil. Kvalita scénáře se ale nedá měřit úrovní českého jazyka. Tam jde spíš o nápady na různé situace a o logiku, jak ty situace spojit do dramatického celku. Češtinářka paní učitelka Rusnáková, která milovala tvorbu Hrabala, by měla spíš radost z mojí knihy povídek Hod mrtvou labutí. Aspoň doufám.

Jak jste přišli na seriál Zkáza Dejvického divadla, který je v řadě věcí originální? Z čí to bylo hlavy?

Miroslav Krobot zdramatizoval mou povídku Dejvický šmejdi a přišel s nápadem, že by z toho mohl být celý seriál. A pak jsme spolu vymysleli náměty na další díly a pustili se do psaní.

Jak vypadala spolupráce s Miroslavem Krobotem?

Scházeli jsme se a psali jsme každý zvlášť. Když měl někdo něco hotového, tak to poslal tomu druhému a naopak. Šlo to zázračně rychle. Psali jsme od března a v červnu jsme měli všechny scénáře schválené na programové radě ČT.

Bylo těžké ho prosadit do České televize? A před 22. hodinou?

Nebylo, protože díky Mirkovi Krobotovi, producentu Ondřeji Zimovi z Evolution films, který produkoval třeba Čtvrtou hvězdu nebo Trpaslíka a kreativní producentce Kateřině Ondřejkové z ČT, za kterou stojí třeba Dabing street, všichni věděli, do čeho půjdou. Kdyby to stálo jen na mně, žádný seriál by nikdy nebyl.

To by byla škoda, vzbudil velkou pozornost. Převažují pozitivní reakce?

Mám reakce ze svého okolí a z okolí divadla a ty jsou pozitivní. Jasně, že si člověk přečte i negativní, ale to je dobře, všechno je lepší než vlažnost. Vlažnej má bejt jablečnej závin.

Herci hrají sami sebe. Bylo kvůli tomu natáčení jednodušší nebo naopak složitější?

Herci měli scénář, a protože hrají sebe, tak tam měli místa, kde mohli improvizovat a dodávat určité momenty. Jejich připomínky jsme ostatně zapracovávali už během psaní. Proběhlo několik čtených zkoušek, kde se to ladilo.

Měl někdo z herců problém se scénářem?

Ne. Vše se vyjasňovalo během zkoušek.

Bylo něco za hranou, co jste museli vypustit nebo se natočilo úplně všechno?

Třeba díl Vládci loutek původně začínal na pohřbu Heleny Štáchové, ale to jsme pak přepsali. Natočeného materiálu je víc, než to, co vidí divák ve finálním střihu. Ale od toho je dobrej střihač, aby šel až na dřeň. Některé věci působí jinak na place a jinak na plátně.

Kterou scénu považujete za nejdrsnější?

To ať posoudí diváci. Pro každého je drsné něco jiného. Někomu vadí upečenej pes, někomu mrtvola kritika, mně to přišlo něžný.

V posledním díle jste si střihnul roli indického programátora. Byla to premiéra před kamerou?

Nebyla, občas si z legrace zahraju nějaký štěk v reklamě. Ale nejsem dobrý herec, tak jsem byl rád, že mě Mirek nevystřihnul.

Má Dejvické divadlo opravdového ducha?

Má. Vypadá jako socha od Franty Skály a nesmrdí.

Jaký je váš vztah k Dejvickému divadlu?

Chodím tam rád a zkusím teď pro ně něco zase napsat.

Plánujete tedy nějaký další podobný záměr?

Teď píšu filmovou pohádku, to mi zabere dost volného času. Jinak dřu v reklamě, živím dost dětí. Všechno je drahý.

Udržujete si kontakt s Trutnovem?

Od devatenácti žiju v Praze, takže logicky jsem doma spíš tam. Tři děti, čtvrtý na cestě… Ale v Trutnově mám oba rodiče, takže sem občas rád přijedu. I když častěji jsem u Adršpachu na chalupě. Ale teď jsem s radostí přijal pozvání do pořadu Listování v kině Vesmír, pozval jsem i svého dobrého přítele a jednoho z našich nejlepších spisovatelů Petra Stančíka, takže se těším na společné čtení. Petr toho napsal asi stokrát víc, tak to nuda nebude.

Jak vzpomínáte na začátky v Rádiu Černá hora, kde jste vysílal během studií na gymplu?

Se slzou v oku. Byla to skvělá doba, začátek devadesátek, jeden velký mejdan. Jen ta škola mi do toho moc nezapadala.

Změnila se branže reklamy za dobu, co v ní působíte? Je to jiné než před dvaceti lety, když jste v ní začínal?

To je jako byste se ptal, jestli dnes jezdí jiný auta než před dvaceti lety. Když jsem začínal, tak nebyl internet ani mobilní telefony.

Co musí reklama mít, aby byla dobrá?

Nápad.

Proslul jste vtipnými reklamami Pojď mi hop, Volej Zadara, sérií spotů s Ivanem Trojanem, včetně toho s polským prodejcem mobilů, maskovaným za stromek na horách. Jsou reklamy pro mobilního operátora pro vás tím hlavním?

Posledních osm let tvořím reklamy převážně pro T-Mobile, ale nejen pro ně. Nevymýšlím to samozřejmě sám, vedu tým asi šesti až osmi lidí. Nebudu je všechny vyjmenovávat, ale rád bych zmínil Viktora Říhu, protože pochází z Janských lázní. Když jsme byli mladí, hráli jsme proti sobě baseball a pak jsme se potkali v práci.

Jak jste reagoval, když byla reklama s polským šmelinářem mobilů ve famózním ztvárnění od Jakuba Žáčka stažena kvůli reakcím Poláků?

Článkem o polských potravinách. Trochu jsem jim ještě přisolil.

Nezůstalo jen u českého operátora, točili jste i pro katarského, dokonce se slavným fotbalistou Messim. Jak se to seběhlo?

Vyhráli jsme před časem zakázku v Kataru, na reklamu pro jejich operátora Ooredoo. Pozvali nás do tendru díky Martinu Jarošovi, který tam myslím ještě pořád pracuje. Martin byl před tím náš klient v T-Mobilu. A naši reklamu pak viděly opravdu stovky milionů lidí. Byla nejen pro Katar, ale pro celý východní region včetně Indonésie a podobně.

A co Lionel Messi?

Messiho máš na čtyři hodiny a vše musíš natočit předem tak, aby ti pak stačily čtyři hodiny ve studiu. Točili jsme s ním v ateliérech v Barceloně. Bylo to tip-ťop, ale dá se to.

Natočil byste někdy reklamu o Trutnově? O čem by byla?

Nenatočil. Trutnov je krásný bez reklamy a bez návalu turistů, kteří jen všechno ošoupávají.