Příznivci crossover rocku, metal rocku i experimental rocku si přijdou určitě na své. Vždyť vystoupit má během sobotní noci postupně pět kapel. Například skupinu Insania z Brna zdejší posluchači znají z Webrovkafestu, kde se stala hlavní hostující kapelou v roce 2017. Skupina je kultem na tuzemské tvrdě alternativní scéně. Za dobu svého působení mimo jiné třikrát převzala Cenu Anděl, řada jejích ocenění pochází také z rockově zaměřené ankety Břitva včetně zařazení skupiny do „Galerie legend“. Dále v Trutnově zahrají skupiny – Rain z Nového Města pod Smrkem, Anarchia z Turnova, Yethell z Rychnova nad Kněžnou a také místní, trutnovská skupina The Art Of Inside Out.