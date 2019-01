Vrchlabí - Přes třicet mladých hudebníků se ovíkendu zdokonalovalo vjazzové improvizaci na kytaru, saxofon, flétnu, bicí nebo klavír. Festival Jazzlabí, který místní základní umělecká škola uspořádala již posedmé, kromě workshopů tradičně nabídl také koncerty.

Velká část sobotního programu patřila právě seminářům. Jejich účastníci, především žáci vrchlabské ZUŠ, se pod vedením zkušených lektorů věnovali jazzové improvizaci. „Jsem až překvapená, jak to děti pokaždé baví a jak jsou tvořivé. Mají k tomu velice aktivní přístup a semináře jsou inspirativní i pro mě,“ poznamenala Lenka Kozderková z teplické konzervatoře.

Kromě místních hudebníků workshopy absolvovali také žáci z trutnovské nebo hradecké zušky. Mezi účastníky nechyběli ani pedagogové z pořádající vrchlabské umělecké školy. „Každý kytarista se má pořád co učit. A i když to třeba sklouzne k tomu, že děláme jednodušší věci, aby se to v takhle velkém počtu dalo zahrát, tak se člověk zase naučí jiný učitelský přístup,“ pochvaloval si Aleš Vejnar, pedagog a zároveň kytarista vrchlabské skupiny Cémur Šámur. Právě o kytarový seminář, který vedl Michal Koudelka, byl největší zájem.

Sobotní program kromě dvoufázových seminářů zahrnoval také večerní vystoupení „lektorských kapel“. Své umění v koncertním sále předvedla uznávaná flétnistka Lenka Kozderková a dvojice skupin: trutnovská jazzová formace Ostaš a nChant Jazz z Hradce Králové. „Žáci musejí vidět, jak se ta muzika dělá v praxi. Proto na Jazzlabí zvu lektory, kteří zároveň mají nějakou kapelu,“ vysvětlil ředitel školy Daniel Mejsnar.

Zatímco v sobotu publikum obdivovalo hudbu v podání pedagogů, o den později dostali prostor samotní žáci. Po dopolední přípravě představili výsledky své práce nejprve samostatně, po jednotlivých třídách. Ve finále pak zahrál velký bigband, složený z účastníků festivalu.

Jazzlabí se poprvé konalo v roce 2003. Prvních pět ročníků proběhlo ve vrchlabském kině, od loňského roku už festival hostí umělecká škola. Akce je v posledních letech určena hlavně pro studenty místní zušky. „Při normálních hodinách žáci pilují techniku a hru z not. I když je v učebních plánech brán ohled na elementární improvizaci, tak ten prostor jedné hodiny týdně je strašně malý,“ objasnil přínos jazzového festivalu Daniel Mejsnar.