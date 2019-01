Nejde o zanedbatelné peníze, pořádající agentura ŠIMMI stanovila jednotnou cenu vstupenek na částku 700 korun za kus.



Akustické koncertní vystoupení Sinéad O’Connor v romantické zahradě zámku Sychrov se odehraje v sobotu 3. července. Posluchači se mohou těšit na vystoupení legendární irské zpěvačky, která dokázala skladbou Nothing Compares 2 U začátkem devadesátých let dojmout celý svět.



Speciálním hostem výjimečného vystoupení s romanticky osvícenou kulisou zámku Sychrov bude zpěvák Petr Kolář. „Diváci se mohou těšit na skvělou atmosféru akustických verzí písniček obou vystupujících umělců,“ poznamenala za pořadatele Johana Turnerová.



Po dobu čtyř týdnu každý čtvrtek na tomto místě najdete jednu soutěžní otázku. Odpovídejte vždy do následující středy 12.00 na emailovou adresu jablonecky@denik.cz. Na závěrečnou odpovíte do rána 2. července, abychom dvě vstupenky mohli včas výherci předat.

Otázka č. 2: Co bylo vyvrcholením jejího veřejného protestu

proti katolické církvi?

Odpovědi posílejte do 16. června 12.00 na adresu jablonecky@denik.cz