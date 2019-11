"Přijde nám, že jí je na tomto světě čím dál méně a proto apelujeme na všechny, aby k sobě byli více přátelští, vzájemně si pomáhali, více si jeden druhého vážili a byli k sobě i svému okolí hodnější a ohleduplnější," komentoval letošní myšlenku festu za pořadatele Vojtěch Lábus z Trutnova.

V sobotu 16. listopadu od 14.30 hodin na Klučance v obci Dědov u Teplic nad Metují program zahájí na hlavní scéně svým dvouhodinovým kabaretem sousedský sbor spolku NaŽďár, složený z obyvatel a přátel vísky Horní Žďár u Trutnova. Poté bude pódium patřit mladé energické trutnovsko-pardubické partičce Gimme Shelter, která hraje rock´n´roll, rock a punk. Následovat bude kapela Pepa Lábus a spol., která k Webrovkafestu neodmyslitelně patří, dále jedna z hlavních hvězd programu Majerovy brzdové tabulky. Zlatým hřebem bude vystoupení světoznámé skupiny Už jsme doma, jejímž dlouholetým členem a manažerem byl právě Romek Hanzlík.

Regionální kapely zastoupí tentokrát crossoverová partička B_Side z Náchodska, o chvilkové zklidnění se pak postará elektronická kapela z Hradce Králové New Sound Orchestra, která se navrátí do programu po čtyřech letech a závěr hlavní scény bude patřit trutnovským grinderům Blitzkrieg Boyz.

Na sklepní scéně se představí nejprve frontmanka NSO Naďa Hůlková se svým Stand-Upem - Show stání. Pak se účastníci festivalu ponoří do melancholické snové muziky projektu Lokslike Milana Vokáče, následně do dvou setů kapely Semipalatinsk, složené z členů dávno zaniklé skupiny The Trains a vrcholu sklepní hudební nálože, francouzského muzikanta žijícího v Praze, Xavera Andrieu s projektem Palindromes. Úplný závěr pak bude patřit tradičně trutnovským ColorSound, kteří budou sázet své rytmy až do kuropění. Celým festivalem provede známý moderátor, herec a muzikant Tomáš Grohregin.

"Jelikož situace v zemi je vyhrocená a podle všeho se v ten samý den uskuteční další masová demonstrace na pražské Letné, organizátoři Webrovkafestu vyjadřují absolutní sounáležitost všem, kdo demonstraci organizují, ale i těm, kteří na ni pouze přijdou. Pokusíme se prostřednictvím live-streamu s Letnou spojit a vyjádřit svou podporu přímo z naši akce," upozornil Vojtěch Lábus.

Pořadatelé deklarují, že nápoje budou nalévat do bio-plastových kelímků, s ohledem na životní prostředí. S Českými drahami je tradičně vyjednáno dočasné zprovoznění vlakové zastávky Dědov, kde budou v sobotu kromě zrychlených vlaků všechny ostatní z obou směrů zastavovat. Po skončení akce bude přistaven autobus, který návštěvníky rozveze do Broumova, Náchoda a Trutnova.

Všichni účinkující vystoupí buď pouze za cestovní náklady, nebo za výrazně snížený honorář z důvodů charitativního poslání akce. Webrovkafest za dobu svého trvání vynesl pro děti bez rodičů pouze ze vstupného více jak 500 000 korun. Jen loňský výtěžek činil krásných 50 614 korun.

"Děkujeme touto cestou všem partnerským městům, firmám, živnostníkům i drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět podařilo dopředu pokrýt všechny náklady spojené s organizací této akce. A samozřejmě návštěvníkům festivalu za to, že jim není lhostejný osud dětí bez rodičů a ze sociálně slabých rodin! Podrobný program a všechny důležité informace najdete na www.webrovkafest.com," uzavřel Vojtěch Lábus.

Webrovkafest

Charitativní festival na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance



18. ročník



16. 11. 2019 od 14:30 hodin



Klučanka - Dědov 45, Teplice nad Metují



Věnováno Romku Hanzlíkovi a lidskosti

Moderuje: Tomáš Grohregin

Účinkují: Sousedský sbor NaŽďár, Gimme Shelter , Pepa Lábus a spol., Majerovy brzdové tabulky, Už jsme doma, B_Side, New Sound Orchestra, Blitzkrieg Boyz, Lookslike, Semipalatinsk, Palindromes (Fr), ColorSound DNB

a SHOW Stání – Stand Up Nadi Hůlkové



Odvoz z akce zajištěn (Trutnov, Broumov, Náchod)