Vrchlabí – Expozici ojedinělé kolekce lyžařských trofejí, odznaků, medailí a dantesů v časovém rozpětí od legendy Bohumila Hanče po naši současnou jedničku Lukáše Bauera vystavuje Krkonošské muzeum Správy KRNAP.

VÝSTAVA OJEDINĚLÉ KOLEKCE lyžařských trofejí, odznaků, medailí a dantesů bude ve Vrchlabí otevřena do 1. května. | Foto: Jiří Novák

Expozice je umístěna v historickém domku č. p. 222 na náměstí Míru. Výstava bude otevřena až do 1. května.



„Název výstavy je zároveň citátem vysockého skokana na lyžích a čtyřnásobného mistra Zemí koruny české Vojtěcha Jozífka. ´Nechte si ty sklenčky, já chci dantes!´ prohlásil po jednom z posledních závodů své kariéry, když obdržel skleněný pohár. Maně tak upozornil na rychlý vývoj, kterým mezi tím prošly ceny, které dostávali vítězové lyžařských soutěží,“ vysvětlil mluvčí národního parku Radek Drahný.



„Dantes byl původně známkou do hry, penízem bez skutečné ceny, ale často zdobený. V 80. letech se takto přeneseně pojmenovávaly kulaté a oválné zdobné čestné odznaky, předávané vítězům v cyklistice, atletice, veslování či zápase,“ vysvětlil dále Radek Drahný. Připomněl, že i po prvních lyžařských závodech u nás (1893, Luková u Holešova, Jilemnice) se dantesy objevily na klopách závodních obleků vítězů, kde měly své místo až do 1. světové války.

Éra dantesů v lyžování tedy trvala asi 20 let a po výtvarné stránce byla silně ovlivněna secesí.



„Zatímco poháry a klubové odznaky přežily až do našich časů, dantesy již během první Československé republiky zcela nahradily ražené medaile a plakety, které byly často vyráběny ve velkých sériích. Jejich vzhled se pochopitelně měnil podle popularity různých výtvarných stylů. Právě tento vývoj současná výstava dokumentuje,“ dodal na závěr mluvčí KRNAP.