V koncertním sále ZUŠ Žacléř vystoupí ve středu 20. listopadu od 19 hodin německá sopranistka Maida Hundeling, tenorista Jan Vacík, oba protagonisty doprovodí klavírista Jaroslav Šaroun.

Maida Hundeling | Foto: Simon Pauly, maidahundeling.com

Sopranistka tuniského původu účinkuje v nejprestižnějších operních domech nejen v Německu, ale i v řadě dalších zemí. Jan Vacík vystudoval na Státní konzervatoři v Praze hoboj, housle a kompozici, ale jeho zaujetí pro zpěv ho zavedlo do Mnichova a do italského Bussetu a Parmy, kde vystudoval zpěv. Byl angažován do Bavorské státní opery v Mnichově jako sólový tenorista.