Spisovatelka Hana Hindráková a tanečník Michal Mládek se sešli společně s dvěma plánovanými kmotry knihy vice-mistryně světa ve standardních tancích a spolumajitelky taneční školy Hes Šárky Hesové a semifinalistky Blackpoolu Lenky Šerákové.

„Prozatím jsme si místo křtu krátce připili a udělali několik fotografií pro čtenáře. Myslím si, že trocha romantiky teď lidi potěší a zlepší jim náladu,“ říká spisovatelka, jejíž nejnovější příběh budí velké emoce. A to jak pozitivní, tak negativní. Zejména postava svérázného trenéra Ladislava Bednaříka, který si při výuce párů nebere žádné servítky. „Už se mi ozvalo několik tanečníků, že Ladislavův přístup není vhodnou reklamou pro tanec,“ líčí spisovatelka a vzápětí dodává: „Jedná se o beletristický příběh, ne o popis reality tanečního sportu. Spoustě lidí přišly Ladislavovy hlášky vtipné, některé popudily. Co člověk, to názor.“

Naopak herečka a moderátorka Tereza Kostková o knize říká: „A opět jsem se začetla. To je na knihách nádherné. Na těch dobrých. Hanka vás chytí hned v první minutě a nepustí. Čtěte, bude to tanec.“

„Přečteno jedním dechem,“ dodává herečka Eva Hrušková.

„Čtivý příběh s velkou dávkou dobrodružství a romantiky. Doporučuji!“ přidává se profesionální tanečnice Veronika Lálová.

Jako první přinášíme čtenářům ukázku z této pro mnohé kontroverzní knihy:

Nový trenér, podsaditý postarší tlouštík s prořídlými šedivými vlasy, oblečený v tmavé košili s červenou kravatou a černých tanečních kalhotách, čekal na Noru a Pavla na parketu. Nora v něm poznala porotce ze soutěže, o němž jí Daniel vyprávěl onu vtipnou historku s krovkami.

„Tak jak jste se na dnešek vyspali? Sami, nebo dobře?“ ušklíbl se a Nora s Pavlem si vyměnili úsměv. „Sem Ladislav Bednařík,“ představil se bodře a oběma jim potřásl rukou. „Vás sem viděl minulej tejden na soutěži, co? Za ten tvůj nášlap v quickstepu si měl vypadnout už v šatně. Nedal sem ti ani kříž, a to jsem tě ještě táhnul,“ obrátil se k Pavlovi, který se zmohl jen na překvapený pohled.

Na příběh plný napětí, dobrodružství a romantiky si tedy čtenáři musí udělat názor sami. A protože spisovatelka nyní nemůže jezdit po besedách, pustila se do psaní druhého dílu. Takže se všichni určitě mají na co těšit.