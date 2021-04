Spolupráce s tolika hudebníky je působivá. A má Antonín Jína nějakou zajímavou historku: „Napadá mě jedna úsměvná s panem Hybšem. Václav má ve své kapele rád poslušnost a striktní dodržování notového zápisu. Zkrátka musí být po jeho. Bylo mi dvacet a ,hrát, jak někdo píská‘ jsem považoval za perfektní výzvu a zkušenost. Jsme na Žofíně, kapela zní, hraju osminy dle zápisu a mám za to, jak nám to jde. Vtom vidím, jak se Vašek rozebíhá směrem ke mně a volá ,Čtvrtky, čtvrtky, hraj čtvrtky!‘ Okamžitě jsem přepnul na čtvrťové noty a za stálého doprovodu kapely odpovídám: ,To tam není.‘ Znělo to hrozně. Oba jsme to věděli. Václav se začal kroutit. Nemohl přiznat omyl, to nebyl jeho styl. Tak jsme se tam smažili před těmi všemi posluchači. Po nejdelší big bandové minutě v životě se ke mně naklonil a s úsměvem mi pošeptal do ucha, tak, aby to nikdo jiný neslyšel: ,Zkus tam ty osminy!‘ A kapela zas hrála, jak měla.“

Na procházce s kytarouZdroj: Archiv