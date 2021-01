Antonín Tichý se zajímá nejenom o Svobodu, ale i o celé Krkonoše, o nichž publikuje v regionálním tisku. Co ho motivovalo k tomu, aby začal psát? „Hned na úvod těžká otázka! Ač by to do mě, venkovského kluka s přiblblým výrazem nikdo neřekl, naučil jsem se rozeznávat jednotlivá písmena abecedy, ještě mi nebylo pět. Momentální touha umět je nejen přečíst, ale i napsat mě dokonce přivedla na chvíli předčasně do školy. Pak jsem až do ,manžestru‘ v roce 1989 ve volných chvílích četl a četl. Po revoluci jsem pyšně usoudil, že už mám načteno a začal jsem se o nabytá moudra dělit s ostatními v několika postupně vznikajících tiskovinách. Tak jednoduché to bylo,“ říká s nadhledem Antonín Tichý.

Zdroj: archiv Antonína Tichého