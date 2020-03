Barbora Chmelíková za LiStOvÁnÍ v Trutnově získala kulturní cenu

„Jsem Trutnovačka tělem i duší, i když ještě před pár lety mému srdci učarovala Praha, a to se vším všudy. Myslím, že právě proto jsem při návratu do Trutnova postrádala zábavu a kulturní dění. Nešlo pouze o divadlo, kino nebo výstavy, mně chyběl hlavně roj lidí, kteří se usmívají, baví a prahnou po nových informacích. Stále jsem však nedokázala přijít na to, jak svoji touhu uspokojit,“ říká Barbora Chmelíková.