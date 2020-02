K výrobě používám lokální dřeviny. Suché větve, které spadly na zem, a které by buď časem shnily, nebo skončily v kamnech. Nic nekácet a neodřezávat, to je moje základní filozofie. Nepoužívám žádné stroje a od začátku po finální leštění se jedná o ruční práci, tvorba jedné lžíce zabere několik hodin. Jde o dost fyzicky náročnou práci, ale výsledek vždy stojí za to.