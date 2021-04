O tom, jak se dostala k výrobě skleněných perel, říká: „Učit se řemeslu pro mne byla a stále je fascinující cesta sebepoznání. Přinesla mi do života barvy, hravost a lásku. Lásku k životu a ke krajině, kterou mohu vyjadřovat jak svou tvorbou, tak předáváním řemesel. Nejdříve jsem začala před 17 lety s korálky, navlékala jsem do náramků barvy kačera, který mne zaujal v potoce, barvy podzimu, nebo Egypta… Zábava, hravost, radost :) Začít tavit sklo bylo prohloubení na další level pocitů ze života na Zemi. Čím více jsem pozorovala žhavou skleněnou hmotu, tím více se má duše rozpínala, a víc a víc vnímala krásu kolem. Navazovala jsem spojení, které mi do té doby chybělo.“

Začátky ovšem byly dosti náročné. „Pamatuji si, že ještě v roce 2012 jsem poháněla svůj sklářský kahan starodávným hlučným dmychadlem, předělaným z 320V na 220V. Koupila jsem ho za 1500 Kč z bývalé provozovny skleněných knoflíků. Při spuštění nebylo slyšet slova a k tomu vážilo přes 30 kg. Zkrátka vzpěračský výkon. Hlučnost a váha nebyly jediné nevýhody tohoto pravěkého vybavení. Klasický český kahan vzduch, plyn, toto dmychadlo neufouklo a zejména křišťálové sklo nikdy po roztavení křišťálové nebylo. Bylo začouzené. V té době, rok 2006, mi bylo nabídnuto zánovní dmychadlo z Itálie za 25 000 Kč - To bylo nereálné. Tenkrát jsem měla 25 000 Kč na celé vybavení a auto, kterým to odvezu.“

Nakonec se přeci zadařilo a výroba se zdárně rozjela. Dnes má Dana Augustová profesionálně vybavenou dílnu, podporu obce a velkou návštěvnost dílny v období turistické sezóny. Její portfolio se také zvětšilo. „Pracuji jak se sklem, ta se smaltem. Obě řemesla mi dala možnost naplnit mé dětské sny a tužby. Toužila jsem malovat. Dnes konečně můžu, je to mé živobytí. Nikdo mne neruší a nemůže říct ani 'b'. Přesto, že malovat vlastně neumím, jsem se naučila pracovat s materiály, které nejsou běžně dostupné (maluji sklem v ohni, nebo smaltem). Vše co vytvořím, je vlastně obdivuhodné:),“ říká Dana Augustová.

Sama pořádá tvořivé dílny pro velké i malé návštěvníky a předává tak znalosti dal. „Trochu jsem přechytračila všechny ty vážné dospělé osoby, které ovlivnily mé dětství a tvrdily, že jediný způsob jak žít dobrý život je dobře se učit a ideálně chytit nějaké to teplé místečko v kanceláři. Tvořivá dílna v Malé Úpě, která se rozvinula díky podpoře obce, je pro mne takový dar za mou vytrvalost na cestě řemeslem. Mohu zde předávat vše, co jsem se za ty roky naučila. A díky mé houževnatosti to dělám i v době pandemie on-line. Vznikla také krabička pro domácí tvoření z korálků,“ dodává Dana Augustová.

Její tvorbu a nabídku můžete zhlédnout také na webových stránkách https://danaaugustova.cz/. A co plánuje do budoucna: „Ráda v dílně vyprávím příběh o petrolejových kahanech pro výrobu skleněných perlí u stolu, které byly zhruba před 150 lety vyrobeny pro krkonošské obyvatele v kopcích. Místo elektrického dmychadla měli pod stolem měch, na který se každých 10 s šlapalo. Věřím že se již brzy čtenáři dočkají výstavy na toto téma.“ My přejeme Daně Augustové hodně elánu do další práce.