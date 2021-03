V bibliografii Danky Šárkové čtenář nalezne romány, pohádky a nově i kuchařku. Dotaz, zda se bude v budoucnu věnovat i dalším literárním žánrům, komentuje: „Nikdy neříkej nikdy, ale myslím, že už dále mé kapacity nedosáhnou. Krimi opravdu neumím, science fiction už vůbec ne, jen ty pohádky. Jenže to zase nejsou pohádky o princeznách a dracích, jen jsem běžné denní problémy dala do úst i zvířátkům. Vlastně jsou to psychologické romány o zvířátkách a lidech psané trošku jinou formou. Zrovna teď jsem dopsala pohádku o tom, jak zvířátka a lidé tráví Vánoce. Dokonce v té pohádce něco hledají, aby zachránili Vánoce, takže trošku ‚thriller‘ pro děti. No, a kuchařka? Ta v plánu opravdu nebyla, ale úžasně nás všechny bavila. Vložili jsem do ní kus sebe. V druhé vlně covidu jsem já, můj přítel a fotografka přišli o práci /jezdím za dětmi s besedami do škol, přítel má penzion a fotografka fotí hotely/, a tak jsme si řekli, že každý něco umíme a spojíme své síly. Navíc mám své nakladatelství, takže bylo jasné, že to dotáhnu do konce. Obešla jsem místní babičky, sepsala informace, recepty, nakoupila potraviny a mohlo se vařit, fotit a pak to sníst. Skvělá týmová práce a snad se ta láska k této tvůrčí práci v Krkonošské kuchařce promítne a mnoho lidí podle ní bude vařit. Každý recept jsme vyzkoušeli a pokrm pak snědli. Vydává to mé nakladatelství Anahita, a tak nastoupila po napsání a fotkách ještě další práce.“

Její pohádky nejsou o princeznách a dracích, jen běžné denní problémy dala do úst zvířátkům.Zdroj: Deník