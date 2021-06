Tereza měla k fotbalu blízko už odmalička. Maminka byla totiž fotbalistkou, svou dceru ke svému oblíbenému sportu přivedla a navíc byla její první trenérkou. „Začínala jsem v trutnovské přípravce a prošla všemi mládežnickými kategoriemi od přípravek až po starší žáky, kde jsem ještě pořád hrála a trénovala s klukama,“ popisuje fotbalové začátky dnes osmnáctiletá Tereza. Ta měla ve správné době i štěstí. Maminka totiž pod hlavičkou MFK Trutnov znovu po letech založila dívčí tým a její dcera tak až do dorostu mohla hrát jak za holky, tak za kluky.

S trutnovskou kopanou Tereza prožívala výhry, remízy i porážky, každopádně ji fotbal naplňoval a ve svém volnu mu dávala vše. „Vybudovat v Trutnově jen tak z ničeho nový dívčí tým samozřejmě nebylo jednoduché, ale první větší úspěch přišel už v sezoně 2014/2015, kdy jsme skončily na třetím místě ve druhé lize starších žákyň. Dost úspěchů jsme pak posbíraly i v halových turnajích, kde jsme zvládly konkurovat i prvoligovým klubům,“ prozrazuje Tereza Fuchsová Deníku alespoň část úspěšných vzpomínek, které se jí vybavují.

Toho převratného však dosáhla až v letošní sezoně. Od srona roku 2020 se totiž začal rodit jejích přestup do Slovanu Liberec. Tehdy ji totiž kontaktoval bývalý ligový fotbalista Josef Lexa, jenž v roli trenéra libereckých fotbalistek sháněl do družstva gólmanskou dvojku. „Byla jsem tam na pár trénincích, ale nakonec jsme se rozhodli, že ještě podzim odchytám v Trutnově, protože jsem byla po delší pauze kvůli zranění a covidu, takže jsem potřebovala chytat. V lednu jsme se už ale dohodli na půlnočním hostování a nyní konečně na přestupu,“ upřesňuje dnes již kmenová hráčka severočeského klubu.

Jelikož covidová pandemie výrazně ovlivnila neprofesionální sport, mnoho příležitostí k ligovým startům zatím Fuchsová pod Ještědem nedostala. A co víc. Když v březnu nastoupila k úvodnímu utkání, hned v 6. minutě byla střídána kvůli nepříjemné kolizi s útočnicí Dukly Praha. Shodou okolností další zápas odchytala až minulou sobotu znovu proti pražské Dukle a tentokrát z toho bylo již plných 90 minut a čisté konto při výhře 3:0. „Covid nás ovlivnil úplně všechny. Bylo těžké se po tak dlouhé pauze dostat do tempa. Všechny jsme samozřejmě trénovaly individuálně, ale nebylo to ono. Navíc tělo potom není připravené na plnou zátěž, na souboje a podobně. Vše se projevilo i větším množstvím zranění,“ popisuje. Pro pořádek - ženský fotbal dostal výjimku a nejvyšší soutěž se v Čechách mohla začít hrát už v lednu.

A možná právě díky této výjimce přišla pro Terezu Fuchsovou další velká událost. Na začátku tohoto týdne povolání do reprezentačního výběru U19. „Určitě to pro mě bylo překvapení, mám obrovskou radost. Samozřejmě s příchodem do libereckého Slovanu se otevírají nové možnosti, jsem více na očích, takže je větší šance, že se do reprezentace dostanu. Na druhou stranu máme v této kategorii dost kvalitních gólmanek, takže je pro mě velkým úspěchem se do nominace dostat,“ užívá si nyní trutnovská odchovankyně.

Pro mladou Východočešku ale čerstvá nominace není první reprezentační zkušeností. Před dvěma lety si zahrála přípravný duel české sedmnáctky proti Bavorsku. Odchytala první poločas a při porážce 0:3 inkasovala pouze jednou z nohy Němky Geisserové. „Bylo to pro mě neuvěřitelný. Pocházím z malého klubu, takže to bylo tak trochu jako jiný svět. Tehdy jsem si uvědomila, jak velká propast mezi první a druhou ligou (dorostenek) je. Ty holky byly úplně jinde. To mě přimělo na sobě pracovat, abych se v budoucnu třeba někdy do té první ligy nebo znovu do reprezentace dostala,“ vzpomíná s nadšením Fuchsová.

Ta chce nyní především sbírat zkušenosti a doufá, že se postupně bude dostávat do základní sestavy častěji. „Budu trpělivá. Jsem mladá, nezkušená a můj čas určitě přijde,“ věří sympaticky a odhodlaně. Nejbližší fotbalové zážitky ji čekají tuto sobotu. V 10.30 bude v nominaci Slovanu pro důležité utkání s Brnem a večer pak bude fandit svému oblíbenému klubu ve finále Ligy mistrů. „Odmala fandím londýnské Chelsea. Finále si určitě nenechám ujít,“ těší se. Mimochodem právě Chelsea letos byla ve finále i ženské Ligy mistryň! „Je skvělé, že je čím dál větší zájem o ženský fotbal. Kluby investují více peněz do ženských týmů, kvalita proto jde nahoru. Chelsea je toho důkazem,“ dodává talentovaná brankářka.

Tu tedy už brzy vedle ligových povinností čeká i soustředění národního družstva, které se bude v Třeboni připravovat na domácí Euro 2022. V rámci srazu se hned dvakrát střetne s Rakouskem. Držme Tereze Fuchsové palce, mít na takové úrovni zástupkyni z podkrkonošského regionu, jistě pro žádného fotbalového fanouška není k zahození.