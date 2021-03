Přestože Iveta Nývltová věnuje hodně svého času do různých projektů, má čas i na to, co jí baví. „Mě nejvíc baví a naplňuje štěstím moje rodina, kterou miluji, a není to jen ta nejbližší. Ráda pořádám rodinná setkání a moc ráda mám všechny kolem sebe. Ráda si večer otevřu knihu, která je protkána historií. Máme tři psy, kteří jsou právoplatnými členy rodiny a jsou samozřejmě pěkně rozmazlení. Obdivuji moudrou přírodu, lesy, kopce, louky, moře. Právě tam čerpám vždy nejvíc energie, fascinuje mě její nespoutaná svoboda. Vše nějak vstřebávám a vnitřně si to ukládám,“ dodává na závěr Iveta Nývltová a my jí přejeme hodně elánu a energie do další práce.

Mnoho času věnuje zajímavým projektům a managementu své dcery Kamily.Zdroj: archiv Ivety Nývltové